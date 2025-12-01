читать дальше

экскурсии. Мы оказались в гостях у человека, который интересуется историей традиционных русских ремесел и заражает этим интересом всех вокруг. Я знала, что нам будет предложено поработать молотом на наковальне, и заранее решила, что откажусь, не люблю железки. В итоге не устояла, рассказ о кузнечном деле был настолько заразителен, я поняла, что мне выпал уникальный шанс. И не пожалела!) Печатали пряники, слушали рассказ о мазыкской игрушке, смотрели, как Мастер работал топором, пили душистый чай… Антон играет на балалайке, исполняет частушки, а этот жанр предполагает импровизацию и злободневность - все это мы увидели. Но больше всего меня поразил театр Петрушки. Немного знала об этом виде искусства из книг, но ни разу не видела вживую. Интерактив, остроумие, народность, традиции, актуальность и талант! Десять баллов из десяти!

Анна (жена Сергея)