Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
14 дек в 14:00
20 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
13 янв в 13:00
15 янв в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По следам легендарной блохи
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Туле, чтобы найти легендарную подкованную блоху и узнать о мастерах города
Начало: Около Дома Дворянского собрания
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
1300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Тульский экзотариум»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Тульский экзотариум" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Туле на 2025 год по теме «Тульский экзотариум», 274 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль