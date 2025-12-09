Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Тульский экзотариум» в Туле, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легенды старой и новой Тулы
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
14 дек в 14:00
20 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
129 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
13 янв в 13:00
15 янв в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
По следам легендарной блохи
Пешая
3 часа
Индивидуальная
По следам легендарной блохи
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Туле, чтобы найти легендарную подкованную блоху и узнать о мастерах города
Начало: Около Дома Дворянского собрания
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
1300 ₽ за человека

