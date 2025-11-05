Мои заказы

Озеро Селигер – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Селигер» в Твери, цены от 8700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
На машине
4.5 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Тверь - в Москву дверь
На машине
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
Индивидуальная экскурсия по Твери: ключевые локации, история и культура. Погрузитесь в атмосферу Верхневолжской столицы и откройте для себя её тайны
Начало: На площади Ленина
Завтра в 14:30
11 янв в 10:30
8700 ₽ за всё до 3 чел.

  • К
    Кирилл
    5 ноября 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Ездили вчетвером, все взрослые, единогласно заметили, что это был не просто тур, а настоящее погружение в сказку, день, наполненный детским
    читать дальше

    восторгом. Многие олени такие дружелюбные, что подходят сами — можно погладить и покормить!
    Эта экскурсия подарила море незабываемых эмоций и около сотни шикарных фотографий!
    Огромная благодарность Анне и Алексею за отличную организацию, за их труд и теплое отношение к этим удивительным животным!

  • Э
    Эльвира
    2 ноября 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Экскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персонал. Животные в своей природнй
    читать дальше

    среде, очень красивые, контактные. Все везде чисто, аккуратно, удобно и для взрослых и для маленьких.
    Музей на территории небольшой, но интересный. Получили много интересной и новой информации. Мы решили приехать сюда еще раз. Рекомендую экскурсию и команду экскурсоводов.

    Экскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персонал. Животные в своей природнй
  • Н
    Надежда
    24 октября 2025
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Нам посчастливилось провести замечательный октябрьский день как десяти часовую экскурсию в Осташков и на остров Столобный.
    Редкий случай когда всё было
    читать дальше

    отлично: погода, природа, маршрут и, самое важное, экскурсовод.
    Кроме того, что Галина профессионал своего дела, обладающий кладезью знаний, приятным голосом и великолепной подачей материала, она очень приятный человек, с которым не только интересно, но и комфортно путешествовать во всех отношениях.
    Однозначно рекомендуем🍀

  • Г
    Галина
    5 сентября 2025
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Интересная, познавательная экскурсия. Комфортный темп, рассказ многогранный и ненавязчивый. Получили огромное удовольствие несмотря на довольно дальнюю дорогу
    Интересная, познавательная экскурсия. Комфортный темп, рассказ многогранный и ненавязчивый. Получили огромное удовольствие несмотря на довольно дальнюю дорогу
  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Мы посетили эту незабываемую экскурсию вместе с детьми. Я в восторге! Время пролетело незаметно. Анна очень интересный рассказчик, узнали много
    читать дальше

    нового про оленей и как их различать. Но, конечно, самые яркие впечатления произвели сами олени, мы их и покормили, и погладили, и посмотрели на них со стороны как они бегут по лесу. Мне кажется, равнодушным тут сложно остаться! Это незабываемо!!!

    Мы посетили эту незабываемую экскурсию вместе с детьми. Я в восторге! Время пролетело незаметно. Анна очень
  • В
    Валерий
    16 июня 2025
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Очень понравилось! Галине - большое спасибо!
  • ю
    юлия
    3 мая 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Огромное спасибо Анне, ее семье и команде - за волшебный день, оленей, лес, историю! Счастливы и дети, и взрослые. И
    читать дальше

    дождик нисколько не помешал. У каждого из нас теперь есть любимые герои-олени. С удовольствием вернемся сюда. Мы не ожидали, что поездка на ферму - это реальное сафари-путешествие в мир оленей! СПАСИБО!

  • Г
    Галина
    24 апреля 2025
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Все было хорошо! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    29 марта 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Волшебное место силы и любви к животным. Узнали много об оленях. Провели прекрасно время на природе вдали от городской суеты. Красиво, радушно и удивительно. Рекомендую к посещению.
  • A
    Alyona
    1 декабря 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Выражаю огромную благодарность Анне и Алексею! Все было организовано на высшем уровне, с заботой о гостях и обитателях фермы. Нас
    читать дальше

    забрали из удобного для нас места, что оказалось невероятно комфортно. Олени в лесу — это просто незабываемое зрелище! Можно почувствовать единение с природой, совершенно иной подход, не сравнимый с посещением зоопарков. Весь процесс сопровождается интересными историями и познавательной информацией. Видно, с каким трепетом и любовью Анна и Алексей относятся к своей ферме и ее обитателям. Рекомендую посетить это место как взрослым, так и детям — впечатления останутся надолго!

    Выражаю огромную благодарность Анне и Алексею! Все было организовано на высшем уровне, с заботой о гостях
  • М
    Марина
    30 ноября 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Приехали всей семьей нас встретили потом отвезли на территорию где находятся олени там закрытая территория но олени в свободном содержании
    читать дальше

    сделана специальная кормушка где мы смогли покормить оленей они с удовольствием ели лакомства из руки все олени ухоженные добродушные нам все очень понравилось будем рекомендовать своим друзьям и знакомым большое спасибо организаторам за такой чудесный приём и внимательнее отношение

  • С
    Светлана
    30 ноября 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Сегодня с семьей побыла на этой экскурсии, решили таким способом отметить день рождения папы, так как любим на каждый праздник
    читать дальше

    планировать что-то не обычное, увидев эту экскурсию на Трипстере сразу же забронировали. И могу сказать, что все остались в полном восторге. Нас забрали на машине и по пути Алексей (муж Анны) рассказал много интересных фактов в целом о Твери и об оленях 🦌 Далее нам выдали корм и сразу отвезли на кормление к животным - и как по мне в этом плане экскурсия отлично сделана, что сразу мы наполнились эмоциями от общения с животными (кроме того благодаря снегу атмосфера была очень сказочная, да зимой холоднее, но летом как по мне менее эффектная картинка). Далее нас вернули в основной комплекс, напоили горячим чаем и уже после Анна рассказала более подробно об оленя. И Анна и Алексей - замечательные рассказчики. Далее был третий этап - самостоятельная прогулка по комплексу, где уже можно было покормить пушистых северных оленей мхом (корм для всех животных нам выдавали), увидеть ламу и альпаку, пообщаться с козочками, гусями, утками и другими обитателями (еще мы привозили сосиски собака была очень Рада и танцевала, коты тоже оценили угощения) - в общем это отличное место и для отдыха и для общения с животными. На обратном пути домой нам рассказали уже больше о путешествиях по России и какие еще необычные комплексы стоит посетить.
    Спасибо большое организаторам за такой тур ❤️ Несколько советов для путешественников: у нас экскурсия была длительная и мы проголодались, поэтому возможно имеет смысл взять перекусы с собой, вкусняшки для кошек и собаки, тоже советуем брать - они хоть и не голодные, но все равно радуется еде;) ну и совет лично от меня - в описании было указано, что не стоит надевать светлую обувь, но у меня другой не было (я конечно обувь испачкала от простите 💩оленей, но я сама виновата претензий к оленям не имею;) просто реально слушайте рекомендации и читайте описание - там все детально описано и тогда вы тоже останетесь в восторге). Всем рекомендую этот тур, как детям, так и взрослым, особенно на новогодние праздники 🎄🥳

    Сегодня с семьей побыла на этой экскурсии, решили таким способом отметить день рождения папы, так как
  • М
    Мария
    9 ноября 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Забронировав через трипстер индивидуальную экскурсию, ни разу не пожалели! 👏👏👏

    И всё было прекрасно! От гида до доставки нас обратно! Доехали
    читать дальше

    до фермы, где провели нам экскурсию, в поездке тоже рассказывали обо всём, что как-то связано с оленями! 👍👍

    С Анной было круто! Добрая, отзывчивая, позитивная, заводная и такая лёгкая!!! 💃💃💃

    На ферме, перегладили всех, до кого достали и кто к нам подошёл! И чаëк попили с наивкуснейшими булочками с клубничным вареньем!! ☕

    Спасибо огромное за проведённую экскурсию + общение со младшим ребёнком! В целом, мы остались довольны! И обещались приехать ещё раз, но летом! Очень рекомендую!!! 🫶🫰❤️‍🔥🥳
    Ребята, так держать! Успехов вам!!! 👏👏👏✊

    P. S: Коты там просто бомбические! А Виктор Сергеевич какой!!! 😉💥✨💫

    Забронировав через трипстер индивидуальную экскурсию, ни разу не пожалели! 👏👏👏
  • Ю
    Юрий
    3 октября 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Уникальное место, очень рекомендуем, особенно с детьми. Куча положительных эмоций и заряд доброты.
  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Увлекательное, милое путешествие к чудесным и добрым оленям:) интересно и детям и взрослым:) масса ярких впечатлений гарантирована!!!
    Увлекательное, милое путешествие к чудесным и добрым оленям:) интересно и детям и взрослым:) масса ярких впечатлений гарантирована!!!
  • А
    Анастасия
    25 августа 2024
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Экскурсия в Осташков и Нило-Столобенскую пустынь с Галиной прошла на одном дыхании! Галина очень интересно рассказывала, узнали много нового, любит и много знает о своем крае, дорога прошла быстро! Спасибо большое, еще обязательно вернемся❤️
    Экскурсия в Осташков и Нило-Столобенскую пустынь с Галиной прошла на одном дыхании! Галина очень интересно рассказывала
  • Н
    Николай
    2 июля 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Мы хотим поблагодарить Анну за возможность прикоснуться к царству оленей. Анна очень увлекательно рассказывала об оленях и истории возникновения фермы.
    читать дальше

    Несмотря на то, что мы попали сюда в жаркий день (было около 30 ℃) мы не только увидели разные виды оленей (ланей, марала, благородных европейских, пятнистых и северных оленей), но кормили их и гладили.
    Очень приятно отметить, что многие животные живут на территории максимально приближенной к их естественной среде обитания. Поэтому наблюдать за ними, контактировать с ними было особенно приятно. Теперь будем следить за жизнью фермы через социальные сети.

  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Очень понравилось. Были 29.06.2024. Необычное путешествие в южную тайгу, где увидели удивительный мир разнообразных видов оленей живущих в естественных условиях.
    читать дальше

    Узнали много интересных фактов о среде обитания и особенностях жизни разных видов олений. Особенное удовольствие доставило живое общение с оленями, их кормежка. Красавец марал Виктор Сергеевич потряс своей грациозной красотой!!!))) И прекрасный вкусный душистый чай после возвращения из леса.
    Интересно было всем и взрослым и детям. Спасибо большое высоким профессионалам и искренне любящим своё дело людям. Анна до новых встреч!))
    P.S. Рекомендуем одеваться в закрытую одежду.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
    читать дальше

    Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет)))
    Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных.
    К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз.
    В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории.
    Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!

    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух
  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!

