Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
Индивидуальная экскурсия по Твери: ключевые локации, история и культура. Погрузитесь в атмосферу Верхневолжской столицы и откройте для себя её тайны
Начало: На площади Ленина
Завтра в 14:30
11 янв в 10:30
8700 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл5 ноября 2025Ездили вчетвером, все взрослые, единогласно заметили, что это был не просто тур, а настоящее погружение в сказку, день, наполненный детским
- ЭЭльвира2 ноября 2025Экскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персонал. Животные в своей природнй
- ННадежда24 октября 2025Нам посчастливилось провести замечательный октябрьский день как десяти часовую экскурсию в Осташков и на остров Столобный.
Редкий случай когда всё было
- ГГалина5 сентября 2025Интересная, познавательная экскурсия. Комфортный темп, рассказ многогранный и ненавязчивый. Получили огромное удовольствие несмотря на довольно дальнюю дорогу
- ООльга24 июля 2025Мы посетили эту незабываемую экскурсию вместе с детьми. Я в восторге! Время пролетело незаметно. Анна очень интересный рассказчик, узнали много
- ВВалерий16 июня 2025Очень понравилось! Галине - большое спасибо!
- ююлия3 мая 2025Огромное спасибо Анне, ее семье и команде - за волшебный день, оленей, лес, историю! Счастливы и дети, и взрослые. И
- ГГалина24 апреля 2025Все было хорошо! Рекомендую!
- ССветлана29 марта 2025Волшебное место силы и любви к животным. Узнали много об оленях. Провели прекрасно время на природе вдали от городской суеты. Красиво, радушно и удивительно. Рекомендую к посещению.
- AAlyona1 декабря 2024Выражаю огромную благодарность Анне и Алексею! Все было организовано на высшем уровне, с заботой о гостях и обитателях фермы. Нас
- ММарина30 ноября 2024Приехали всей семьей нас встретили потом отвезли на территорию где находятся олени там закрытая территория но олени в свободном содержании
- ССветлана30 ноября 2024Сегодня с семьей побыла на этой экскурсии, решили таким способом отметить день рождения папы, так как любим на каждый праздник
- ММария9 ноября 2024Забронировав через трипстер индивидуальную экскурсию, ни разу не пожалели! 👏👏👏
И всё было прекрасно! От гида до доставки нас обратно! Доехали
- ЮЮрий3 октября 2024Уникальное место, очень рекомендуем, особенно с детьми. Куча положительных эмоций и заряд доброты.
- ООльга24 сентября 2024Увлекательное, милое путешествие к чудесным и добрым оленям:) интересно и детям и взрослым:) масса ярких впечатлений гарантирована!!!
- ААнастасия25 августа 2024Экскурсия в Осташков и Нило-Столобенскую пустынь с Галиной прошла на одном дыхании! Галина очень интересно рассказывала, узнали много нового, любит и много знает о своем крае, дорога прошла быстро! Спасибо большое, еще обязательно вернемся❤️
- ННиколай2 июля 2024Мы хотим поблагодарить Анну за возможность прикоснуться к царству оленей. Анна очень увлекательно рассказывала об оленях и истории возникновения фермы.
- ННаталья1 июля 2024Очень понравилось. Были 29.06.2024. Необычное путешествие в южную тайгу, где увидели удивительный мир разнообразных видов оленей живущих в естественных условиях.
- ЕЕлена10 мая 2024Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
- ААлексей26 апреля 2024Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!
