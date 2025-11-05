читать дальше

планировать что-то не обычное, увидев эту экскурсию на Трипстере сразу же забронировали. И могу сказать, что все остались в полном восторге. Нас забрали на машине и по пути Алексей (муж Анны) рассказал много интересных фактов в целом о Твери и об оленях 🦌 Далее нам выдали корм и сразу отвезли на кормление к животным - и как по мне в этом плане экскурсия отлично сделана, что сразу мы наполнились эмоциями от общения с животными (кроме того благодаря снегу атмосфера была очень сказочная, да зимой холоднее, но летом как по мне менее эффектная картинка). Далее нас вернули в основной комплекс, напоили горячим чаем и уже после Анна рассказала более подробно об оленя. И Анна и Алексей - замечательные рассказчики. Далее был третий этап - самостоятельная прогулка по комплексу, где уже можно было покормить пушистых северных оленей мхом (корм для всех животных нам выдавали), увидеть ламу и альпаку, пообщаться с козочками, гусями, утками и другими обитателями (еще мы привозили сосиски собака была очень Рада и танцевала, коты тоже оценили угощения) - в общем это отличное место и для отдыха и для общения с животными. На обратном пути домой нам рассказали уже больше о путешествиях по России и какие еще необычные комплексы стоит посетить.

Спасибо большое организаторам за такой тур ❤️ Несколько советов для путешественников: у нас экскурсия была длительная и мы проголодались, поэтому возможно имеет смысл взять перекусы с собой, вкусняшки для кошек и собаки, тоже советуем брать - они хоть и не голодные, но все равно радуется еде;) ну и совет лично от меня - в описании было указано, что не стоит надевать светлую обувь, но у меня другой не было (я конечно обувь испачкала от простите 💩оленей, но я сама виновата претензий к оленям не имею;) просто реально слушайте рекомендации и читайте описание - там все детально описано и тогда вы тоже останетесь в восторге). Всем рекомендую этот тур, как детям, так и взрослым, особенно на новогодние праздники 🎄🥳