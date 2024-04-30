Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Представьте себе: вы находитесь на берегу величественного Байкала, самого глубокого и одного из самых чистых озер на планете.
Вас сопровождает местный егерь, профессиональный рыбак, который знает тайные места, где рыба клюет как никогда.
Во время тура вы не только научитесь ловить рыбу, используя различные техники, но и познакомитесь с уникальной природой Бурятии, услышите увлекательные истории и легенды о Байкале.
Этот тур - не просто рыбалка, это настоящее приключение, позволяющее насладиться красотой и могуществом Байкала, познакомиться с местной культурой и традициями.
Ваш улов будет достойным наградой за время, проведенное на природе, а впечатления останутся с вами на всю жизнь
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе, а также вещи, подходящие для рыбалки.
Проживание. Гостиница в селе Усть-Баргузин, номера категории «Стандарт», размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В программу включено вкусное и сытное трехразовое питание. Завтраки и ужины в гостинице (один ужин на кордоне), обеды в формате пикника на природе. Конечно, будет много рыбы! Обязательно попробуем байкальского омуля, щуку и окуня, а также все, что поймаем.
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом
Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ или на железнодорожном вокзале, сядем на джипы и поедем в отель на Байкал. По пути сделаем остановку в селе Батурино и посмотрим на Свято-Троицкий женский монастырь. Еще вы увидите Хаим — одну из самых больших рек Прибайкалья, и услышите легенды этих мест.
Доберемся до гостиницы в селе Усть-Баргузин, сразу разместимся и позавтракаем. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и самостоятельно прогуляться к реке Баргузин или озеру. Вечером соберемся вместе на ужин, познакомимся и обсудим план путешествия.
«Секретные» места от егеря-рыбака на реке Ина
Позавтракаем пораньше и поедем на Баргузинский залив. Опытный егерь покажет самые рыбные места на реке Ина и поделится секретами хорошего улова. В этих местах водится щука и окунь — приготовим улов на обед и продолжим рыбачить дальше. Мы останемся на реке допоздна и попадем на вечерний клев. На ужин сварим уху и полюбуемся байкальскими пейзажами на кордоне у егеря.
Рыбалка на Баргузинском заливе
Сегодня нас ждет ранний завтрак в гостинице, потом поедем к Баргузинскому заливу и продолжим рыбачить и слушать байки. Днем устроим пикник на берегу, а вечером вернемся в гостиницу на ужин.
Рыбные места Чивыркуйского залива
После завтрака в гостинице поедем на рыбалку в Чивыркуйский залив — это второй по величине залив на Байкале. Вода в этих местах довольно хорошо прогревается — можно искупаться. Рыбаки считают это место одним из лучших на Байкале — здесь всегда отличный улов, достаточно крупные окуни и щуки.
Сварим уху на обед, а вечером вернемся в нашу гостиницу на ужин и отдохнем перед завтрашней дорогой.
Отъезд домой
Завтракаем в гостинице, собираем вещи и выезжаем в Улан-Удэ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту г. Улан-Удэ
- Все трансферы по программе
- Услуги профессионального егеря-рыбака
- Организация и проведение рыбалки
- Проживание
- Трехразовое питание
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Улан-Удэ и обратно
- Сувениры и личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты