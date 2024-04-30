Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Авторский тур в Улан-Удэ

Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы

Любители рыбалки и новички, желающие познакомиться с этим увлекательным занятием, найдут в этом туре все, что нужно для незабываемого приключения.

Представьте себе: вы находитесь на берегу величественного Байкала, самого глубокого и одного из самых чистых озер на планете.

Вас сопровождает местный егерь, профессиональный рыбак, который знает тайные места, где рыба клюет как никогда.

Во время тура вы не только научитесь ловить рыбу, используя различные техники, но и познакомитесь с уникальной природой Бурятии, услышите увлекательные истории и легенды о Байкале.

Этот тур - не просто рыбалка, это настоящее приключение, позволяющее насладиться красотой и могуществом Байкала, познакомиться с местной культурой и традициями.

Ваш улов будет достойным наградой за время, проведенное на природе, а впечатления останутся с вами на всю жизнь
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Ближайшие даты:
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе, а также вещи, подходящие для рыбалки.

Проживание. Гостиница в селе Усть-Баргузин, номера категории «Стандарт», размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу включено вкусное и сытное трехразовое питание. Завтраки и ужины в гостинице (один ужин на кордоне), обеды в формате пикника на природе. Конечно, будет много рыбы! Обязательно попробуем байкальского омуля, щуку и окуня, а также все, что поймаем.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Байкалом

Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ или на железнодорожном вокзале, сядем на джипы и поедем в отель на Байкал. По пути сделаем остановку в селе Батурино и посмотрим на Свято-Троицкий женский монастырь. Еще вы увидите Хаим — одну из самых больших рек Прибайкалья, и услышите легенды этих мест.

Доберемся до гостиницы в селе Усть-Баргузин, сразу разместимся и позавтракаем. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и самостоятельно прогуляться к реке Баргузин или озеру. Вечером соберемся вместе на ужин, познакомимся и обсудим план путешествия.

Первая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с БайкаломПервая встреча с Байкалом
2 день

«Секретные» места от егеря-рыбака на реке Ина

Позавтракаем пораньше и поедем на Баргузинский залив. Опытный егерь покажет самые рыбные места на реке Ина и поделится секретами хорошего улова. В этих местах водится щука и окунь — приготовим улов на обед и продолжим рыбачить дальше. Мы останемся на реке допоздна и попадем на вечерний клев. На ужин сварим уху и полюбуемся байкальскими пейзажами на кордоне у егеря.

«Секретные» места от егеря-рыбака на реке Ина«Секретные» места от егеря-рыбака на реке Ина«Секретные» места от егеря-рыбака на реке Ина«Секретные» места от егеря-рыбака на реке Ина
3 день

Рыбалка на Баргузинском заливе

Сегодня нас ждет ранний завтрак в гостинице, потом поедем к Баргузинскому заливу и продолжим рыбачить и слушать байки. Днем устроим пикник на берегу, а вечером вернемся в гостиницу на ужин.

Рыбалка на Баргузинском заливеРыбалка на Баргузинском заливеРыбалка на Баргузинском заливеРыбалка на Баргузинском заливе
4 день

Рыбные места Чивыркуйского залива

После завтрака в гостинице поедем на рыбалку в Чивыркуйский залив — это второй по величине залив на Байкале. Вода в этих местах довольно хорошо прогревается — можно искупаться. Рыбаки считают это место одним из лучших на Байкале — здесь всегда отличный улов, достаточно крупные окуни и щуки.

Сварим уху на обед, а вечером вернемся в нашу гостиницу на ужин и отдохнем перед завтрашней дорогой.

Рыбные места Чивыркуйского заливаРыбные места Чивыркуйского заливаРыбные места Чивыркуйского заливаРыбные места Чивыркуйского залива
5 день

Отъезд домой

Завтракаем в гостинице, собираем вещи и выезжаем в Улан-Удэ.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту г. Улан-Удэ
  • Все трансферы по программе
  • Услуги профессионального егеря-рыбака
  • Организация и проведение рыбалки
  • Проживание
  • Трехразовое питание
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Улан-Удэ и обратно
  • Сувениры и личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Место начала и завершения?
Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеВсе туры5-дневные туры

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