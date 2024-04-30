Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ или на железнодорожном вокзале, сядем на джипы и поедем в отель на Байкал. По пути сделаем остановку в селе Батурино и посмотрим на Свято-Троицкий женский монастырь. Еще вы увидите Хаим — одну из самых больших рек Прибайкалья, и услышите легенды этих мест.

Доберемся до гостиницы в селе Усть-Баргузин, сразу разместимся и позавтракаем. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги и самостоятельно прогуляться к реке Баргузин или озеру. Вечером соберемся вместе на ужин, познакомимся и обсудим план путешествия.