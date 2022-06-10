В горах мое сердце

Это захватывающее путешествие в Чечню и Северную Осетию

4.7
3 отзыва
Это захватывающее путешествие в Чечню и Северную Осетию.
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
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Что вас ожидает 🤩

Уникальная природа
Уникальная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда - традиционные местные блюда
Треккинг
Треккинг
Совершим подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья

Описание

Заглянем в святилище, увидим наскальный монумент Уастырджи.

По канатной дороге доберемся к Сказскому леднику и Цейскому ущель.

Отправимся в национальный парк Алании и Дигорское ущелье.

Посетим три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие во Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата).

Прибытие во ВладикавказПрибытие во ВладикавказПрибытие во Владикавказ
2 день
Куртатинское – Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - древнее селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

Куртатинское – Кармадонское - ДаргавсКуртатинское – Кармадонское - ДаргавсКуртатинское – Кармадонское - Даргавс
3 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Начало 09:00

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики. 17:30-18:00 Прибытие во Владикавказ.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. 

Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
4 день
Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар – Задалеск - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - крепость братьев Седановых - Махческ, башня Абисаловых – Обед/Пикник (Вкл. в стоимость) – Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – Фаснал - село Мацута – возвращение во Владикавказ к 19:00.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.

На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.

Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана - мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.

При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат».

Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.

Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.

Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.

По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.

В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.

Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.

Обед или пикник-ланч. (Вкл. в стоимость)

В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.

В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.

Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.

Дома здесь раньше строились ярусами.

Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.

Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.

Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.

На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.

Продолжительность 10 часов, 255 км.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
5 день
Чечня: Грозный + Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный – Аргунское ущелье – «Нихалойские водопады»–   Ушкалойские башни – Итум-Кали – замковый комплекс Пхакоч – 17:00 вечерняя Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть «Сердце Чечни» - Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы. Обед (Вкл. в стоимость).

Первая часть экскурсии включает как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды.

Старинная дорога, вырубленная в известняковых скалах, ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун.

Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов.

Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладится волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото.

Ушкалойские башни-близнецы — расположены прямо под отвесным склоном.

На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч. Познакомимся с историей и бытом чеченцев с эпоху Средневековья.

В музее хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Обед (Вкл. в стоимость).

Переезд в Грозный.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

Размещение в Грозном, отели: Тийналла 3* или Беркат 3*

Продолжительность 9 часов, 270 км.

Чечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущелье
6 день
Заключительный день в Грозном

Заключительный день во Грозном.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.

Счастливого пути!

Заключительный день в ГрозномЗаключительный день в ГрозномЗаключительный день в Грозном

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе и Грозном.

Размещение

Категория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* – Тийналла 3*

стандарт

55490

55490

35495

81840

78120

Шв. стол

Гостиница Владикавказ 3* - Тийналла 3*

комфорт

61690

61690

40765

89280

86490

Шв. стол

Отель Планета Люкс 3* - Тийналла 3*

стандарт

61690

61690

38595

89280

86490

Шв. стол

полулюкс

64790

64790

45105

93000

90210

Шв. стол

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездамгруппой трансфер из аэропорта Магас/Назрань в гостиницы Владикавказа в первый день по прибытии до 14:00групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в 11:00размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозномэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Грозногопитание
  • Не указанное в программебилет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущельеэкскурсии
  • Развлечения и входные билеты на объекты
  • Не включенные в программу турасредняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человекаиндивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа
  • А также любое индивидуальное транспортное обслуживаниеАЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1900 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
10 июня 2022
Отлично. Гиды прекрасные, все четко, организованно. Спасибо.
В
23 мая 2022
Очень понравилась поездка "В горах моё сердце"(Владикавказ, Северная Осетия-Алания - Ингушетия - Чеченская республика, Грозный)!
Великолепная организация тура, замечательные гиды, прекрасные люди, с которыми общались! Понравилось всё! Спасибо всем!
К
23 июня 2022
Организатор предлагает много вариантов отдыха на выбор в разных регионах России, причем разного уровня сложности для путешественников, это приятно. Мне всё понравилось, покупала тур по Кавказу, прекрасное путешествие. При оформлении тура было допущено несколько ошибок, за это снимаю одну звезду. Спасибо менеджеру Юлии Тюриной за помощь в исправлении ошибок коллег. В итоге всё получилось))

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🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажи🧳Экскурсионные туры6-дневные турыГоры

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