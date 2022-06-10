Это захватывающее путешествие в Чечню и Северную Осетию.

Совершим подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Посетим три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.

Отправимся в национальный парк Алании и Дигорское ущелье.

По канатной дороге доберемся к Сказскому леднику и Цейскому ущель.

Программа тура по дням

1 день Прибытие во Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. 16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата).

2 день Куртатинское – Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30. Программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - древнее селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Продолжительность 8 часов, 120 км. 17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

3 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Начало 09:00 Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики. 17:30-18:00 Прибытие во Владикавказ. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

4 день Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00. Программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар – Задалеск - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - крепость братьев Седановых - Махческ, башня Абисаловых – Обед/Пикник (Вкл. в стоимость) – Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – Фаснал - село Мацута – возвращение во Владикавказ к 19:00. Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре. Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине. На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар. Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана - мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации. При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат». Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе. Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение. Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования. По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами. В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию. Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем. Обед или пикник-ланч. (Вкл. в стоимость) В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений. Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком. Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии. Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь. На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана. Продолжительность 10 часов, 255 км.

5 день Чечня: Грозный + Аргунское ущелье

Начало 08:00. Программа дня: переезд в Грозный – Аргунское ущелье – «Нихалойские водопады»– Ушкалойские башни – Итум-Кали – замковый комплекс Пхакоч – 17:00 вечерняя Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть «Сердце Чечни» - Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы. Обед (Вкл. в стоимость). Первая часть экскурсии включает как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды. Старинная дорога, вырубленная в известняковых скалах, ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун. Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов. Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладится волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото. Ушкалойские башни-близнецы — расположены прямо под отвесным склоном. На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, какую функцию они выполняли на протяжении столетий. В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч. Познакомимся с историей и бытом чеченцев с эпоху Средневековья. В музее хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет. Обед (Вкл. в стоимость). Переезд в Грозный. Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы». Размещение в Грозном, отели: Тийналла 3* или Беркат 3* Продолжительность 9 часов, 270 км.

6 день Заключительный день в Грозном