Замок и улочки средневекового Выборга

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1 отзыв
ВизитВыборг
ВизитВыборг – Гид из Выборга
С огромной любовью к нашему Выборгу, которому уже больше 7 веков, приглашаю вас погрузиться в глубину его времени.

История 📖 возведения шведами Выборгского замка и развитие под его стенами торгового города — станут сюжетом нашей экскурсии 🧭.

Вы также познакомитесь со всем разнообразием городских построек: средневековыми башнями, зданиями ратушной площади, купеческими домами XVI в., руинами Кафедрального собора.
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Экскурсия

600 ₽ за человека

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Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга

Что вы увидите

  • замок на острове
  • каскад площадей и улицы
  • памятник выборгскому трамваю
  • костел Гиацинта
  • парк Эспланада
  • улицы Чёрного и Серого Братства
  • Лавка Рыжей Лапки
Окунуться в средневековое прошлое города
Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок 🏰 на острове 🏝️. Вспомните шведов и Петра I, заглянете в уютную лавку мастеров и проникнетесь сказочным Выборгом. Вы прогуляетесь 👣 по местам, которые помнят шведских королей, и по улицам, где ходил Петр I и проезжала Екатерина II. Разберётесь, сколько лет выборгской брусчатке, и пройдёте по ней вслед за Берингом.
Поразмышляете над особенностями местной архитектуры и увидите улицу, которую финская поэтесса назвала самой красивой в Скандинавии. И конечно, маршрут охватит главные достопримечательности: каскад площадей, памятник выборгскому трамваю, костел Гиацинта, парк 🌳 Эспланада, улицы Чёрного и Серого Братства. Кроме того, по пути вы заглянете в Лавку Рыжей Лапки с сувенирами выборгских мастеров

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Это обзорная прогулка 👣 по территории замка и по городу без посещения музеев и выставок.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные покупки, чай, кофе и Выборгский крендель в Лавке Рыжей Лапки
Начало
🚩 Выборг, Замковый остров, Выборгский замок
Место завершения
🏁 Гранитный дворец Хакманов, напротив Выборгского замка
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга
Замок и улочки средневекового Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВизитВыборг
ВизитВыборг
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