Окунуться в средневековое прошлое города

Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок 🏰 на острове 🏝️. Вспомните шведов и Петра I, заглянете в уютную лавку мастеров и проникнетесь сказочным Выборгом. Вы прогуляетесь 👣 по местам, которые помнят шведских королей, и по улицам, где ходил Петр I и проезжала Екатерина II. Разберётесь, сколько лет выборгской брусчатке, и пройдёте по ней вслед за Берингом.

Поразмышляете над особенностями местной архитектуры и увидите улицу, которую финская поэтесса назвала самой красивой в Скандинавии. И конечно, маршрут охватит главные достопримечательности: каскад площадей, памятник выборгскому трамваю, костел Гиацинта, парк 🌳 Эспланада, улицы Чёрного и Серого Братства. Кроме того, по пути вы заглянете в Лавку Рыжей Лапки с сувенирами выборгских мастеров

Важная информация: