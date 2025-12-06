В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальных блюд
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
12 дек в 14:30
19 дек в 14:30
66 000 ₽ за человека
Выходные в Йошкар-Оле: набережная Брюгге, замок Амстердам и «Йошкина кошка»
Попробовать 15 видов сыра, увидеть движущиеся скульптуры и погулять по дворцу
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
43 000 ₽ за человека
