Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города трех имен. Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау. А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.

Описание экскурсии

Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга

С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.

Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.

Без чего не представить Калининград

За 7 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:

Рыбную деревню и Кафедральный собор : вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт.

: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт. Музей марципана , расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.

, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя. Музей Мирового океана : за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.

: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру. Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».

и другие интересные достопримечательности

Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.

📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.

Мы можем адаптировать экскурсию под ваши интересы в пределах продолжительности 7 часов.

Организационные детали

По понедельника и вторникам Музей Мирового океана работает по сокращенной программе в течение всего года

Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник

Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов

Дополнительные расходы

Входные билеты:

— 5-й форт (200 руб.)

— музей Мирового океана (от 200 до 500 руб., в зависимости от выбранных экспозиций)

— органный концерт в Кафедральном соборе (500 руб.)

— музей янтаря (350 руб.)

Дополнительные опции