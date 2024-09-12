В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)

Насыщенная обзорная автоэкскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города трех имен.

Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау.

А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга

С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.

Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.

Без чего не представить Калининград

За 7 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:

  • Рыбную деревню и Кафедральный собор: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт.
  • Музей марципана, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.
  • Музей Мирового океана: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.
  • Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».

и другие интересные достопримечательности

Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.

📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.

Мы можем адаптировать экскурсию под ваши интересы в пределах продолжительности 7 часов.

Организационные детали

  • По понедельника и вторникам Музей Мирового океана работает по сокращенной программе в течение всего года
  • Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник
  • Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов

Дополнительные расходы

Входные билеты:
— 5-й форт (200 руб.)
— музей Мирового океана (от 200 до 500 руб., в зависимости от выбранных экспозиций)
— органный концерт в Кафедральном соборе (500 руб.)
— музей янтаря (350 руб.)

Дополнительные опции

  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 18) за дополнительную оплату (по запросу)
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Spar»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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