Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау.
А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.
Описание экскурсии
Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга
С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.
Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.
Без чего не представить Калининград
За 7 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:
- Рыбную деревню и Кафедральный собор: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт.
- Музей марципана, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.
- Музей Мирового океана: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.
- Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».
и другие интересные достопримечательности
Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.
📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.
Мы можем адаптировать экскурсию под ваши интересы в пределах продолжительности 7 часов.
Организационные детали
- По понедельника и вторникам Музей Мирового океана работает по сокращенной программе в течение всего года
- Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник
- Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов
Дополнительные расходы
Входные билеты:
— 5-й форт (200 руб.)
— музей Мирового океана (от 200 до 500 руб., в зависимости от выбранных экспозиций)
— органный концерт в Кафедральном соборе (500 руб.)
— музей янтаря (350 руб.)
Дополнительные опции
- Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 18) за дополнительную оплату (по запросу)
- Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (уточняйте в переписке)