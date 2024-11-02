В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия

Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Начните знакомство с областью красиво — с Балтийского моря! Погуляем по Филинской бухте и отправимся в Раушен и Кранц, ныне — Светлогорск и Зеленоградск.

Вы походите по мощёным улочкам, полюбуетесь архитектурой и попробуете традиционные угощения: брецель и марципан. А я простыми словами расскажу историю Восточной Пруссии и сделаю поездку комфортной.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Филинская бухта

Это идеальное место для самых захватывающих снимков из отпуска: крутой обрыв берега, песчаный пляж и море. Я покажу вам известный на весь регион детский лагерь «Балтийский Артек». Поднимемся по винтовой лестнице на смотровую площадку и полюбуемся видами.

Раушен — Светлогорск

В Светлогорске (ранее Раушене) дойдём до значимого, но малоизвестного места, с которого началась история города. Расскажу, почему его назвали «кошачий ручей» и как образовалось озеро Тихое. В парке Королевы Луизы посмотрим на работы скульптора Брахерта. Я проведу для вас подробную экскурсию по всему городу: вы увидите Курхаус Раушена, домик бургомистра Геренга, кирху святого Адальберта и многое другое. Не пропустим и главный символ города — Водонапорную башню.

Кранц — Зеленоградск

После знакомства с Раушеном мы отправимся в прекрасный Кранц, сейчас — Зеленоградск. Я расскажу как этот город связан с королевой Луизой и за какие заслуги он удостоился звания Королевского курорта. Познакомлю вас со всеми известными зданиями: старинной кирхой, национальным банком, единственной пятизвёздочной гостиницей «Юстс». У нас будет время вдоволь погулять по улочкам города, поужинать и встретить закат на берегу Балтики!

Организационные детали

  • Для группы 1-4 человека экскурсия проходит на автомобиле Woklswagen Passat, есть одно детское кресло. Для 5-18 человек поездка проходит на комфортном минивэне
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, марципан и брецель
  • Если вы планируете искупаться в море — возьмите с собой купальные принадлежности

в субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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