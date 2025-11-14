Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Начало: У Триумфальной арки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
-
24%
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк»
Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Начало: У станции метро Bowling Green
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$53
$70 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИзабелла14 ноября 2025Алена очень милая и приятная собеседница. Хотелось бы более информативной экскурсии.
- ВВиталий10 ноября 2025Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
- ННина26 октября 2025Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
- ЕЕлена16 октября 2025После экскурсии с Аленой, город становится твоим другом, понятным и близким)). Очень хорошая подача материала, приятная речь. Рекомендую
- ННиколац10 октября 2025Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
- ААлександр3 октября 2025Редко пишу отзывы, ну тут прям вау! Очень интересно и с душой Алена делится знаниями и полезной информацией. Очень понравилась экскурсия. От души рекомендую Алену! 🫶
- ААлексей27 августа 2025Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
- OOlesia5 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия по Бруклину! Наш гид был невероятно доброжелательный и веселый, рассказал много интересных фактов о районах Бруклина.
- ААнатолий18 июля 2025Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
- ННаталья17 июля 2025Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
- ДДмитрий3 июля 2025Андрей отличный гид.
Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
Рекомендую.
- ММария2 июля 2025Очень интересная экскурсия, все понравилось
- ВВика24 июня 2025Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
- ЕЕкатерина23 июня 2025Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
- ТТатьяна16 июня 2025Это был мой первый опыт аудиоэкскурсии. Всё очень удобно через телеграм-бот, можешь никуда не спешить, остановиться, посидеть. Много фото, вспомогательных
- ННаталия8 июня 2025Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі!
Очень
- ССветлана4 июня 2025Мы с мужем приехали в Нью- Йорк на 3 дня. Елена-лучший из всех экскурсоводов,которые проводили нам экскурсии в Америке! Она
- ККсения2 июня 2025Прекрасная экскурсия! Очень здорово провела время с рассказчиком в наушниках в неспешной увлекательной прогулке по городу. Узнала много нового о
- ВВиктор1 мая 2025Очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, на одном дыхании.
Алена, большое Вам спасибо за классный день, за непринужденную дружескую атмосферу и конечно же за фотографии!:))
- ЮЮлия11 апреля 2025Рекомендую всем экскурсию в формате аудиогида от Никиты!
Информация об истории и людях Нью-Йорка обширная, глубокая и полная. Подача очень артистичная,
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Собор Святого Патрика»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Собор Святого Патрика" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 53 до 385 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Собор Святого Патрика», 144 ⭐ отзыва, цены от $53. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль