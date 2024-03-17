1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 400฿ за человека
Групповая
6 часов
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Мини-группа
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 800฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневный тур на Симиланские острова
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 16:00
10 июня в 05:30
6 000฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Жемчужины» Краби VIP
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 07:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000฿ за человека
Групповая
8 часов
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
3 200฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 марта 2024Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
- ДДенис12 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
- ООльга26 февраля 2023Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «На весь день»
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