Экскурсии на 1 день на Краби

Найдено 13 экскурсий в категории «На весь день» на Краби, цены от $162. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Групповая
7 часов
1 отзыв
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 400฿ за человека
Остров Хонг и снорклинг
Групповая
6 часов
1 отзыв
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Групповая
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 800฿ за человека
Храмы провинции Краби
Индивидуальная
8 часов
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000฿ за человека
Однодневный тур на Симиланские острова
Мини-группа
8 часов
Однодневный тур на Симиланские острова
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 16:00
10 июня в 05:30
6 000฿ за человека
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека
«Жемчужины» Краби VIP
Индивидуальная
8 часов
«Жемчужины» Краби VIP
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 07:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000฿ за человека
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Групповая
8 часов
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
3 200฿ за человека
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Остров Хонг и снорклинг
    Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
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    не захотели. Задержались на острове дольше, чем планировали. В лагуне с манграми и зеленой водой не были. Нас завозили в какую-то лагуну, но пляжа там не было, проплыли по ней на лодке и все. На следующем острове останавливались всего на 20 минут. Были ожидания большего. Англо-язычная группа и гид не смутили, хватило словарного запаса))) Обед повеселил -большая порция сухого риса, сверху поджаренное яйцо и капелька курицы. В конце концов, на жаре есть не хотелось и не в еде счастье. В 15-40 уже были в отеле.

  • И
    Игорь
    21 декабря 2023
    Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
    Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
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    наслаждаться храмами, обзорами, природными заповедниками практически одни. Несмотря на разнообразие и насыщенность программы, мы не чувствовали усталости и наслаждались природными красотами и культурными памятниками в размеренном темпе. Нашим гидом был Андрей Сухоруков с глубоким знанием культуры страны и занимательный рассказчик и шутник. Нам было весело. Он помог нам с кулинарной программой при выборе блюд и мест, где можно поесть

  • Д
    Денис
    12 декабря 2023
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2023
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
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    простая, но вкусная и порция большая. Рис, мясо со специями, обжаренная курица + мафин. Бутылки виды давали и в пути и на обед. Затем поехали на Таб и Рейли. Также везде остановка на 40-50 мин. На Рейли посетили пещеру с деревянными фалосами. На всех островах видели разных рыб и мальков и взрослых. Видела рыбу сине-голубого цвета 30см с длинным носом и большого варана!

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «На весь день»

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  1. Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
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  3. Остров Хонг и снорклинг
  4. «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
  5. Дайвинг для новичков: пробное погружение
Какие места ещё посмотреть на Краби
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "На весь день" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 162 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур на Краби на 1 день, гиды Краби подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Краби так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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