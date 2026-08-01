Найдено 3 экскурсии в категории « Только для взрослых » в Анталье, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На квадроциклах На багги 5 часов Групповая Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+) Промчать по бездорожью, пролететь над каньоном и искупаться в реке Начало: По договорённости Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00 €35 за человека На машине На воздушном шаре 13 часов Групповая до 20 чел. Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи) Подняться над белоснежными террасами и руинами античного города при свете нового дня Начало: У вашего отеля «Около 35 минут вы будете парить над травертиновыми террасами, руинами Иераполиса и окрестными долинами~7:00 — завтрак и свободное время в Памуккале~12:00 — обед и дегустация в местном винном погребе (18+)~14:00 — выезд в Анталью» Расписание: в понедельник и четверг в 00:30 €195 за человека На автобусе На микроавтобусе 13 часов Групповая Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда А также античный Иераполис и бассейн Клеопатры - из Антальи Начало: У вашего отеля «12:30 — обед, по желанию дегустация в винном погребе (18+)» Расписание: ежедневно в 04:00 €45 за человека Другие экскурсии Антальи

Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026