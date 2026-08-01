Экскурсии в Анталье для взрослых (18+)

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Анталье, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+)
На квадроциклах
На багги
5 часов
Групповая
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+)
Промчать по бездорожью, пролететь над каньоном и искупаться в реке
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€35 за человека
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)
На машине
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)
Подняться над белоснежными террасами и руинами античного города при свете нового дня
Начало: У вашего отеля
«Около 35 минут вы будете парить над травертиновыми террасами, руинами Иераполиса и окрестными долинами~7:00 — завтрак и свободное время в Памуккале~12:00 — обед и дегустация в местном винном погребе (18+)~14:00 — выезд в Анталью»
Расписание: в понедельник и четверг в 00:30
31 авг в 00:30
3 сен в 00:30
€195 за человека
Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда
А также античный Иераполис и бассейн Клеопатры - из Антальи
Начало: У вашего отеля
«12:30 — обед, по желанию дегустация в винном погребе (18+
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
29 авг в 04:00
€45 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+);
  2. Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи);
  3. Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Старый город;
  3. Калеичи;
  4. Каньоны Кепрюлю;
  5. Дюденский водопад;
  6. Памуккале;
  7. Старый город Калеичи;
  8. Древний город Мира;
  9. Старый порт;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2026
Сейчас в Анталье в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 195. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026