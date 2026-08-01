Групповая
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+)
Промчать по бездорожью, пролететь над каньоном и искупаться в реке
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
€35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)
Подняться над белоснежными террасами и руинами античного города при свете нового дня
Начало: У вашего отеля
«Около 35 минут вы будете парить над травертиновыми террасами, руинами Иераполиса и окрестными долинами~7:00 — завтрак и свободное время в Памуккале~12:00 — обед и дегустация в местном винном погребе (18+)~14:00 — выезд в Анталью»
Расписание: в понедельник и четверг в 00:30
31 авг в 00:30
3 сен в 00:30
€195 за человека
Групповая
Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда
А также античный Иераполис и бассейн Клеопатры - из Антальи
Начало: У вашего отеля
«12:30 — обед, по желанию дегустация в винном погребе (18+)»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
29 авг в 04:00
€45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Только для взрослых»
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Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026