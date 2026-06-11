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шоу это мрак…. ждали с 8 вечера до половины 11го, приплыли пару лодок с артистами 15 мин потанцевали и на этом все представление. Хуже ни чего я не видела. Огромная толпа людей специально приехала со всего мира посмотреть на это… … короче если в этот парк ехать на атракционы, аквапарк или прогуляться то да…. если ради шоу, то не советую. Поставлю 5 звезд, просто чтобы не портить работу тур фирме.