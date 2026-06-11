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15%
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Антальи)
Добраться до парка из Антальи, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
«Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends бесплатный»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
3 июл в 17:00
€17
€20 за билет
Билеты
Из Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€11 за билет
Билеты
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Антальи)
Трансфер из Антальи на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€15 за билет
Билеты
На пиратском корабле - к водопаду Дюден (в Анталье)
Для всей семьи: с шоу, пеной и морем эмоций
Начало: У вашего отеля или в порту
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны (если выбрали нужный билет), водная прогулка, обед (жареная курица, рис, паста, салат, хайдари, гамбургеры для детей), безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€33 за билет
Билеты
Стамбул за 1 день - из Антальи (билет на самолёт не включен)
Первое прикосновение к городу
Начало: В аэропорту Антальи
«Всё, что вам нужно, чтобы открыть другую, некурортную Турцию, — это купить билет на самолёт из Антальи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€700 за всё до 6 чел.
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends (из Антальи)
Попасть в волшебный мир мультимедийного представления с лазерами, огнём и акробатикой
Начало: У вашего отеля
«Вход на шоу бесплатный, билет не потребуется»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€20 за билет
Билеты
Ночной трансфер в «Страну легенд» (из Антальи)
Комфортно добраться до развлекательного шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€15 за билет
Билеты
Из Сиде - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за билет
Билеты
Ночь, полная чудес: шоу танцев, трюков и огней The Land of Legends
Трансфер из Антальи на мультимедийное представление под открытым небом
Начало: У вашего отеля
«Шоу бесплатное — входной билет не нужен»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€18 за билет
Билеты
Вечернее шоу в The Land of Legends (из Антальи)
Комфортный трансфер к волшебству
Начало: У вашего отеля
«Вход в парк на вечернее шоу бесплатный»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Сегодня в 16:30
3 июл в 16:30
€20 за билет
Билеты
Трансфер и билет в Антальский аквариум и музей восковых фигур Face 2 Face
Пройти по самому длинному в мире морскому тоннелю и сфоткаться со звездой
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников, в которую входит билет»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€60 за билет
Билеты
Из Белека - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 20:00, в четверг в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
€11 за билет
-
15%
Билеты
Ночное шоу Land of Legends из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 19:30
$8.50
$10 за билет
Билеты
Трансфер из Антальи на ночное шоу «Страна легенд»
Побывать в парке Land of Legends и вернуться обратно
Начало: От вашего отеля в Анталье
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€12 за билет
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10%
Билеты
Ночное шоу The Land of Legends из Антальи
Начало: Ваш отель
«Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 19:00.
$18
$20 за билет
Билеты
Вечернее шоу в легендарном парке The Land of Legends
Начало: Трансфер предоставляется от главного входа (шлагба...
Расписание: Среда - Суббота
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$20 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Д
Интересное шоу, даже взрослым. Рекомендуем
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Всё отлично, спасибо огромное❤🍀🤗
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Мероприятие подойдет для любого возраста. Это прогулочное место с кафе, ресторанами и множеством магазинов. Красивые локации для фото. Очень подойдет
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Все понравилось!) спасибо организатору ☺️
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K
хороший трансфер. привезли и забрали в точное время.
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V
Большое спасибо за экскурсию!
На этот парк действительно стоит уделить 1 вечер, если вы в Анталии. Красивое шоу, интересный парк, брендовые
На этот парк действительно стоит уделить 1 вечер, если вы в Анталии. Красивое шоу, интересный парк, брендовые
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Л
Вовремя подъехал трансфер, отличное впечатление от парка, красиво и феерично. Посетили магазины и закупились брендовыми товарами.
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Е
К перевозчику вопросов нет конечно, приехали вовремя все четко. Сам парк красивый красочный, на территорииочень многобрендовых дорогих бутиков. . Но…..
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Z
Забрали и привезли, были на связи постоянно. Смогли помочь с оплатой переводом на не РФ карту. Наш водитель был очень вежлив. 100% рекомендую этого организатора и саму активность
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Всего 9 отзывов в Анталье в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Билеты»
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- Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Антальи);
- Из Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends;
- Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Антальи);
- На пиратском корабле - к водопаду Дюден (в Анталье);
- Стамбул за 1 день - из Антальи (билет на самолёт не включен).
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