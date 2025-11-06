На минивэне туристы отправятся в увлекательное путешествие по Стамбулу. Посетят знаковые районы в европейской и азиатской частях города, узнают о прошлом и настоящем Турции. Гид расскажет о легендарных правителях и памятниках архитектуры. Гости попробуют местный стритфуд и погрузятся в атмосферу восточного рынка. Главное - коллекция видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно

Описание экскурсии

Район Султанахмет

Мечеть Сулеймание . Начнём с символа золотого века Стамбула — мечети султана Сулеймана Великолепного. Вы узнаете о падении Константинополя и основании Османской империи. Услышите легенды и интересные факты из жизни султанов. Увидите гробницы Сулеймана и Роксаланы. А также насладитесь видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню — я расскажу, какие старинные предания и мифы с ними связаны.

Египетский базар. За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов. Здесь вы попробуете настоящий лукум и османский кофе.

Район Бейоглу

Площадь Таксим и монумент «Республика» . Я расскажу об основателях Турецкой Республики и первом президенте страны, судьбе суровых воинов Османской империи — янычар и бегстве последнего османского султана. В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд.

Церковь Святой Троицы. Также вы осмотрите крупнейший православный храм современного Стамбула и познакомитесь с любопытной историей святыни 19 века.

Район Бешикташ

Кроме того, мы доедем до аутентичного квартала и набережной Ортакёй — это очень живописный уголок Стамбула с потрясающим видом на Босфорский мост и яркими уличными торговцами.

Район Ускюдар

В завершение вы побываете в восточной части города, где осмотрите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Я расскажу, почему в народе её называют мечетью Эрдогана, и познакомлю с современной жизнью города.

Кроме того, я объясню, как пользоваться общественным транспортом в Стамбуле, порекомендую места для шопинга и интересные музеи.

Организационные детали