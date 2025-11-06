На минивэне туристы отправятся в увлекательное путешествие по Стамбулу.
Посетят знаковые районы в европейской и азиатской частях города, узнают о прошлом и настоящем Турции. Гид расскажет о легендарных правителях и памятниках архитектуры. Гости попробуют местный стритфуд и погрузятся в атмосферу восточного рынка. Главное - коллекция видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно
Посетят знаковые районы в европейской и азиатской частях города, узнают о прошлом и настоящем Турции. Гид расскажет о легендарных правителях и памятниках архитектуры. Гости попробуют местный стритфуд и погрузятся в атмосферу восточного рынка. Главное - коллекция видов с обзорных точек, до которых не так просто добраться самостоятельно
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на минивэне
- 🏛️ Посещение исторических районов
- 🍽️ Дегустация местного стритфуда
- 📸 Уникальные виды на город
- 🕌 Знакомство с культурой и историей
- 🛍️ Рекомендации по шопингу и музеям
Что можно увидеть
- Мечеть Сулеймание
- Египетский базар
- Площадь Таксим
- Церковь Святой Троицы
- Ортакёй
- Мечеть Чамлыджа
Описание экскурсии
Район Султанахмет
- Мечеть Сулеймание. Начнём с символа золотого века Стамбула — мечети султана Сулеймана Великолепного. Вы узнаете о падении Константинополя и основании Османской империи. Услышите легенды и интересные факты из жизни султанов. Увидите гробницы Сулеймана и Роксаланы. А также насладитесь видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню — я расскажу, какие старинные предания и мифы с ними связаны.
- Египетский базар. За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов. Здесь вы попробуете настоящий лукум и османский кофе.
Район Бейоглу
- Площадь Таксим и монумент «Республика». Я расскажу об основателях Турецкой Республики и первом президенте страны, судьбе суровых воинов Османской империи — янычар и бегстве последнего османского султана. В этом же районе, на улице Истикляль вы увидите знаменитый исторический трамвай и отведаете популярный стамбульский стритфуд.
- Церковь Святой Троицы. Также вы осмотрите крупнейший православный храм современного Стамбула и познакомитесь с любопытной историей святыни 19 века.
Район Бешикташ
Кроме того, мы доедем до аутентичного квартала и набережной Ортакёй — это очень живописный уголок Стамбула с потрясающим видом на Босфорский мост и яркими уличными торговцами.
Район Ускюдар
В завершение вы побываете в восточной части города, где осмотрите крупнейшую мечеть Турции — Чамлыджа. Я расскажу, почему в народе её называют мечетью Эрдогана, и познакомлю с современной жизнью города.
Кроме того, я объясню, как пользоваться общественным транспортом в Стамбуле, порекомендую места для шопинга и интересные музеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне с водителем (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Transporter)
- Дополнительные расходы: еда и напитки — 10-30€ с человека
- Для посещения мечетей женщинам нужно взять с собой платок
- Религиозные объекты по вашему желанию мы можем осмотреть только снаружи
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте! Я люблю Турцию и хочу показать вам её своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
6 ноя 2025
Все очень понравилось! Спасибо!
А
Александр
8 окт 2025
Спасибо нашему гиду за рассказ про достопримечательности, историю, жизнь в Стамбуле, показ красивых мест, выбор мест для перекуса - вкусного кофе и рыбы, конечно же, отличные фото в коллекции. Дурия не только классный экскурсовод, с отличным знанием истории, а также красивая и позитивная девушка, в обществе которой приятно находиться!
Илья
30 авг 2025
В принципе всё было хорошо. Экскурсия на твердую 4ку. Гид была пунктуальна, очень много знает про Стамбул, в целом всё прошло хорошо. Просто было ощущение, что всё на автомате и без энтузиазма.
В
Владимир
23 июл 2025
Интересная обзорная экскурсия. Гид увлекательно рассказывает, глубоко владеет информацией. Гибко перестраивает рассказ, учитывает интересы слушателей.
М
Мила
10 июл 2025
30 июня гид провела нам экскурсию по Стамбулу 🇹🇷
Гид на комфортном автомобиле с водителем встретила нас у входа в наш отель в оговоренное время. Уже в машине я сообщила о
Гид на комфортном автомобиле с водителем встретила нас у входа в наш отель в оговоренное время. Уже в машине я сообщила о
А
Артем
28 июн 2025
Прекрасная экскурсия на очень комфортабельном автомобиле. Все очень понравилось!
Прекрасный гид, все показала, рассказала много интересного.
Крайне рекомендую!!!
Прекрасный гид, все показала, рассказала много интересного.
Крайне рекомендую!!!
Г
Галина
20 июн 2025
В целом хорошая обзорная экскурсия для путешественников, впервые приезжающих в Стамбул.
НО: маршрут нашей экскурсии по факту не соответствовал заявленному. При выборе на сайте экскурсий по Стамбулу предпочтение данному варианту "К
НО: маршрут нашей экскурсии по факту не соответствовал заявленному. При выборе на сайте экскурсий по Стамбулу предпочтение данному варианту "К
Галя
Ответ организатора:
В целом хорошая обзорная экскурсия для путешественников, впервые приезжающих в Стамбул.
НО: маршрут нашей экскурсии по факту не соответствовал заявленному. При
НО: маршрут нашей экскурсии по факту не соответствовал заявленному. При
Анна
12 июн 2025
Были на экскурсии по Стамбулу по живописным местам. Гид Мона - великолепная! Столько много информации знает, очень интересно рассказывает. Очень милая и дружелюбная 😍 Посетили много мест. Заказывали трансфер из
Е
Елена
3 июн 2025
Отлично провели день в компании приятного гида. Нам показали действительно интересные, уютные и живописные места города. Было очень легко общаться с гидом на разные темы и получать эксклюзивную информацию из первых рук. Автомобиль был комфортным и чистым.
В
Виктор
2 июн 2025
Гид профессионал высокого класса. Отлично владеет языком. Оставила прекрасные впечатления. Экскурсия 13 мая
С
Светлана
1 июн 2025
Были в Стамбуле на экскурсии на автомобиле и с личным гидом. Формат экскурсии очень понравился. Гид в самом начале поинтересовалась нашими запросами по экскурсии и маршрут и материал был построен
Анастасия
25 мая 2025
Нам понравилось. Информация подавалась легко, не перегружено. На все вопросы отвечали, помогли по вопросам не касающимся экскурсии. Посоветовали что ещё посмотреть. Рекомендую
Л
Людмила
20 мая 2025
Огромное спасибо за интересную, содержательную экскурсию. Нам очень понравилось. Надеемся когда-нибудь съездить с ней в Кападокию.
Лариса
20 мая 2025
В Стамбуле есть о чем рассказать и что показать, и наш гид постаралась поделиться с нами своими знаниями и увлечь нас историей и достопримечательностями города. Она заботилась о нашем комфорте,
Ксения
18 мая 2025
Замечательная экскурсия! Обязательно к посещению!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Билеты
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Завтра в 15:30
11 ноя в 09:30
€40 за билет
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Главное в Стамбуле: Айя-София и Голубая мечеть
Погрузитесь в историю Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
€40
€44 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
Откройте для себя уникальные уголки Стамбула, где мирно сосуществуют разные культуры и религии. Прогулка по Галате и Каракею оставит незабываемые впечатления
Начало: Старбакс Таксим
13 ноя в 09:00
14 ноя в 11:00
€220 за всё до 7 чел.