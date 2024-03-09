5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
50 000₽ за человека
скидка
15%
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
28 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
3500029 750₽ за человека
2 дня
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вре...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
55 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «В декабре»
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