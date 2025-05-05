5 дней
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
5 мая в 08:00
31 мая в 08:00
49 500₽ за человека
скидка
15%
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
18 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
3500029 750₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
22 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
2540022 860₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «В мае»
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