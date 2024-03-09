В апреле – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Гагре, цены от 22 860 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
На машине
1 отзыв
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
50 000 за человека
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пешая
скидка
15%
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
25 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
3500029 750 за человека
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
На машине
скидка
10%
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
22 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
2540022 860 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
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    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
  2. К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
  3. Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
Сколько стоит тур в Гагре в ноябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 22 860 до 50 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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