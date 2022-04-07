Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Транспорт - минивэн.
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден

Что вас ожидает 🤩

  • Соляные шахты
  • Гора Вацман
  • Берхтесгаден
  • "Орлиное гнездо" (с мая по октябрь)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Это одна из самых увлекательных видовых и познавательных поездок, конкретный маршрут которой формируется накануне, но в любую погоду местные баварские красоты и альпийская архитектура достойны того, чтобы посвятить этим уникальным природно-историческим местам один день своей жизни.

Во время этой поездки мы сможем посетить соляные шахты с подземными горками, светопредставлениями и узнать о том, откуда всзялось альпийское "белое золото" (экскурсия в составе группы длится 1,5 часа).

Любуясь знаменитой горой Вацман, мы узнаем, кем был легендарный Ваца, за что его превратили в гору вместе с женой, детьми и собаками и почему жестокость не всегда оборачивается наказанием.

История шедевра инженерной мысли - "чайного домика" Гитлера "Орлиное гнездо" (1834 м, открыт с мая по октябрь) поведает нам о том, почему именно Берхтесгаден стал альпийской резиденцией самого страшного человека XX в., и так ли страшен чёрт, как его малютки на знаменитом "двуличном" "Оленьем доме", в котором обезьянья натура человека задолго до Дарвина получила своё сатирическое отражение в загадочной "воздушной живописи" XVII в. (Luftmalerei).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Соляные пещеры: 20 евро (дети до 16 лет - 10, 50 евро) Кельштайнхаус: 28 евро (дети до 14 лет - 14
  • 5 евро) Кораблик на Кёнигзее: 18
  • 50 евро (дети до 17 лет - 9, 30 евро)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зальцбурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🍀Природа и пейзажи☀️На весь день📜История и культураДворцы и усадьбы

Еще несколько похожих предложений в Зальцбурге

Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
4 отзыва
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
260 за 1-6 чел.
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Anna
Нет отзывов
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
от 200 за 1 человека
Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО «КЁНИГЗЕЕ»
4 часа
Индивидуальная
Andrey
Нет отзывов
Жемчужина Баварии - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО «КЁНИГЗЕЕ»
180 за 1-5 чел.
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
2 часа
Индивидуальная
Andrey
5
2 отзыва
Древний Город ЗАЛЬЦБУРГ - Нескучные Прогулки по Сцене Мира
На экскурсии вы посетите дом-музей Моцарта и подниметесь в крепость Хоэнзальцбург
120 за 1-50 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
4.9
34 отзыва
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная авто-пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
175 за 1-6 чел.
Дом-музей Моцарта
2 часа
Индивидуальная
Ирена
5
5 отзывов
Дом-музей Моцарта
Тайны жизни, творчества и смерти великого гения
163 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Зальцбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зальцбурге
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ