Это одна из самых увлекательных видовых и познавательных поездок, конкретный маршрут которой формируется накануне, но в любую погоду местные баварские красоты и альпийская архитектура достойны того, чтобы посвятить этим уникальным природно-историческим местам один день своей жизни.

Во время этой поездки мы сможем посетить соляные шахты с подземными горками, светопредставлениями и узнать о том, откуда всзялось альпийское "белое золото" (экскурсия в составе группы длится 1,5 часа).

Любуясь знаменитой горой Вацман, мы узнаем, кем был легендарный Ваца, за что его превратили в гору вместе с женой, детьми и собаками и почему жестокость не всегда оборачивается наказанием.

История шедевра инженерной мысли - "чайного домика" Гитлера "Орлиное гнездо" (1834 м, открыт с мая по октябрь) поведает нам о том, почему именно Берхтесгаден стал альпийской резиденцией самого страшного человека XX в., и так ли страшен чёрт, как его малютки на знаменитом "двуличном" "Оленьем доме", в котором обезьянья натура человека задолго до Дарвина получила своё сатирическое отражение в загадочной "воздушной живописи" XVII в. (Luftmalerei).