Экскурсия в Хельбрунн

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Транспорт - минивэн.
Экскурсия в Хельбрунн
Экскурсия в Хельбрунн
Экскурсия в Хельбрунн
Экскурсия в Хельбрунн
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Поездка в загородную резиденцию зальцбургских архиепископов дворец Хельбрунн (Светлый источник) запомнится не только как забавное приключение, но и как знакомство с уникальным архитектурным наследием маньеризма, механическим театром, историей водоснабжения города и загадочным сооружением "Каменный театр".

Прогулка по парку с игровыми фонтанами и сибирскими осетрами займёт около 1 часа, включая посещение дворца с интерактивной постоянной экспозицией, посвящённой охотничьим, техническим, музыкальным и географическим увлечениям хозяина замка князя-архиепископа Маркуса Зиттикуса (1574-1619).

После знакомства с историей и культурой начала XVII в. можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками. Здесь же можно покормить поросенка, погладить козлёнка, поговорить с баранами на бараньем языке и убедиться, что в Австрии, как и в Австралии, всё-таки есть кенгуру!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Хелльбрун: 13
  • 50 евро (дети до 18 лет - 6 евро) Зоопарк: 12 евро (дети до 14 лет - 5
  • 50 евро)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00

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