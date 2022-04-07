Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00

Поездка в загородную резиденцию зальцбургских архиепископов дворец Хельбрунн (Светлый источник) запомнится не только как забавное приключение, но и как знакомство с уникальным архитектурным наследием маньеризма, механическим театром, историей водоснабжения города и загадочным сооружением "Каменный театр".

Прогулка по парку с игровыми фонтанами и сибирскими осетрами займёт около 1 часа, включая посещение дворца с интерактивной постоянной экспозицией, посвящённой охотничьим, техническим, музыкальным и географическим увлечениям хозяина замка князя-архиепископа Маркуса Зиттикуса (1574-1619).

После знакомства с историей и культурой начала XVII в. можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками. Здесь же можно покормить поросенка, погладить козлёнка, поговорить с баранами на бараньем языке и убедиться, что в Австрии, как и в Австралии, всё-таки есть кенгуру!