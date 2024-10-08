История, культура и архитектура, соединяющие Восток и Запад

Откройте для себя город, возникший там, где пустыня сливается с морем, Восток встречается с Западом, а Европа граничит с Азией, и погрузитесь в его богатую историю, культуру и архитектуру, соединяющие прошлое и современность. Что вас ждет:• Крепостные стены и Парные Шемахинские Ворота которые были построены более 2000 лет;

Девичья Башня — старый символ Баку назначение и возраст которой до сих пор остаётся загадкой и предметом споров среди учёных историков;

Дворец Ширваншахов — великолепная шахская цитадель, где обитал Шах – правитель всего Ширванского государства, его семья и придворные. Строился комплекс с XII-XVI века;

Старинные мечети, хамамы (бани), караван-сараи — такие как Джума Мечеть (Пятничная мечеть), Мечеть Мухаммеда, Баня Ага Микаила XVII века, кстати до сих пор действующая и Баня Касумбека, известная как «Сладкая баня» и т. д.;

Музей Миниатюрной Книги — внесеную в Книгу Рекордов Гиннеса, в которой собрана самая большая и уникальная коллекция книг, рассказов и рисунков со всего мира по иницитиве жительницы Старого города Зарифы Салаховой;

Бриллиантовая рука — место, где снимали культовый советский фильм;

А также Дом Студию художника Али Шамси, сувенирные лавки, шедевры архитектуры средневековья вплоть до начала XX века;

Набережная — бульвар, Малая Венеция, музей Ковров, фуниклёр, площадь Азнефти;

• Нагорный Парк — с которого столица выглядит как на ладони, где вы сможете сделать невообразимые фотографии самого города и Пламенных Башен, которые являются новым символом Баку. Важная информация: