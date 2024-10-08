Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям

Познакомимся с захватывающими видами города, который был основан там, где пустыня соединяется с морем, где Восток встречается с Западом, а Европа граничит с Азией.

Я расскажу вам об истории города и ее жителях, о местных традициях, шедеврах прошлой и совеменной архитектуры.
5
1 отзыв
Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Баку: прогулка по сказочному Старому городу и его окрестностям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

История, культура и архитектура, соединяющие Восток и Запад
Откройте для себя город, возникший там, где пустыня сливается с морем, Восток встречается с Западом, а Европа граничит с Азией, и погрузитесь в его богатую историю, культуру и архитектуру, соединяющие прошлое и современность. Что вас ждет:• Крепостные стены и Парные Шемахинские Ворота которые были построены более 2000 лет;
  • Девичья Башня — старый символ Баку назначение и возраст которой до сих пор остаётся загадкой и предметом споров среди учёных историков;
  • Дворец Ширваншахов — великолепная шахская цитадель, где обитал Шах – правитель всего Ширванского государства, его семья и придворные. Строился комплекс с XII-XVI века;
  • Старинные мечети, хамамы (бани), караван-сараи — такие как Джума Мечеть (Пятничная мечеть), Мечеть Мухаммеда, Баня Ага Микаила XVII века, кстати до сих пор действующая и Баня Касумбека, известная как «Сладкая баня» и т. д.;
  • Музей Миниатюрной Книги — внесеную в Книгу Рекордов Гиннеса, в которой собрана самая большая и уникальная коллекция книг, рассказов и рисунков со всего мира по иницитиве жительницы Старого города Зарифы Салаховой;
  • Бриллиантовая рука — место, где снимали культовый советский фильм;
  • А также Дом Студию художника Али Шамси, сувенирные лавки, шедевры архитектуры средневековья вплоть до начала XX века;
  • Набережная — бульвар, Малая Венеция, музей Ковров, фуниклёр, площадь Азнефти;

• Нагорный Парк — с которого столица выглядит как на ладони, где вы сможете сделать невообразимые фотографии самого города и Пламенных Башен, которые являются новым символом Баку. Важная информация:

  • Экскурсию буду проводить я, или же другой профессиональный гид нашей команды.
  • В качестве транспорта предоставляется комфортный автомобиль для 1-4 человек (не считая водителя). Если количество участников группы больше 4 человек информацию о доплате за транспорт уточняйте у гида.

По договорённости

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепостные стены и Парные Шемахинские Ворота (с возрастом более 2000 лет)
  • Девичья Башня - старый символ Баку (VIII-XII века)
  • Дворец Ширваншахов - цитадель Шахов Ширвана (XII-XVI века)
  • Старинные мечети
  • Хамамы (бани)
  • Караван-сараи
  • Музей Миниатюрной Книги
  • Место съёмок «Бриллиантовой руки»
  • Набережная
  • Малая Венеция
  • Музей Ковров
  • Фуниклёр
  • Площадь Азнефти
  • Нагорный Парк и Пламенные Башни
Что включено
  • Услуги гида - экскурсию буду проводить я, или же другой профессиональный гид нашей команды
  • Обзорная экскурсия
  • Транспорт. В качестве транспорта предоставляется комфортный автомобиль для 1-3 человек (не считая водителя). Если количество участников группы больше 4 человек информацию о доплате за транспорт уточняйте у гида
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость и посещение их не предусмотрено программой тура
  • Питание и напитки оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию буду проводить я
  • Или же другой профессиональный гид нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
8 окт 2024
У нас была индивидуальная экскурсия по Баку, гид Орхан Мехтиев. Экскурсия была проведена с учётом наших предпочтений. Мы посмотрели самые интересные достопримечательности, послушали рассказы об истории и тайнах Баку. Рекомендуем Орхана, как знающего и любящего свой город Баку. Однозначно хотим вернуться и уже по больше узнать Азербайджан.

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