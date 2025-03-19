Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Баку, где каждый уголок, каждая улица и каждый памятник раскрывают историю города, придавая ему чарующую мелодию. Эта экскурсия охватывает самые значимые и романтические места Баку, погружая вас в его прошлое и настоящее.

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Описание экскурсии

Баиловский мыс

Начнем наше путешествие с Баиловского мыса, исторического района, обладающего уникальной атмосферой. Здесь, на месте школы № 49, когда-то располагалась пятиглавая церковь, а чуть дальше — здание бывшей фабрики-кухни. Дом офицеров флотилии хранит военные ритмы прошлого, а бывшая ГРЭС имени Красина, ныне музей каменной летописи, добавляет мелодию древних эпох. Прогулка по Адмиралтейскому парку дарит спокойствие, прежде чем мы подходим к месту, где находилась Баиловская тюрьма, где отбывал заключение И. В. Сталин.

Памятник Бахраму Гуру и Дом деятелей науки

На нашем пути мы встретим памятник Бахраму Гуру, олицетворяющий древние легенды. Дом деятелей науки — это место, где жили и творили великие умы Азербайджана. Здесь вы почувствуете связь между прошлым и будущим.

Нагорный парк

Здесь перед нами откроется панорама Баку с высоты, а также вид на знаменитые Пламенные башни. В парке мы увидим:

Камень Пирвянзаря, которому более 2000 лет;

Аллею мучеников;

Турецкую мечеть;

Прокатимся на фуникулере, наслаждаясь видами города с разных ракурсов.

Аллея почетного захоронения

В окружении зелени и тишины здесь покоятся великие деятели Советского Союза и Азербайджана, такие как Решид Бейбутов, Муслим Магомаев и Гейдар Алиев. Это место позволяет прочувствовать уважение и память народа к своим героям. Здесь также вы услышите романтические истории любви, связанные с этими выдающимися личностями.

Старый город (Ичеришехер)

В старинных улочках Ичеришехера нас ждут памятники архитектуры:

Дворец Ширваншахов;

Девичья башня;

Музей миниатюрной книги;

Древние бани и караван-сараи.

Мы зайдем в мастерскую художника Али Шамси, который поделится своими историями и вдохновением. Также вспомним советские фильмы, снятые здесь, такие как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и "Тегеран-43".

Площадь фонтанов

На Площади фонтанов вы увидите очаровательное здание с ангелочками и прогуляетесь по парку имени Хагани (бывший Мариинский сквер), известному как "Молоканский сад". Полюбуемся зданием Русского драматического театра.

Улица Мамедамина Расулзаде (бывшая Ольгинская)

На этой улице мы увидим пассажи Лалаева, Тагиева, Карабекова и памятник поэтессе Хуршуд бану Натаван, вдохновляющей своей нежностью и красотой. Также заглянем в уютный сквер "Миллион за улыбку".

Приморский бульвар (набережная)

Продолжая нашу прогулку, нас ждет Приморский бульвар. Здесь находятся:

Здание кукольного театра Абдул Шаига;

Фонтан "Лебеди";

Музей ковра;

Знаменитая "Малая Венеция" с каналами.

Полюбуемся зданием Мугам Центра и роскошным торговым центром Deniz Mall, а также узнаем уникальную связь между кругами на бакинской набережной и древними кругами в храме Кукулькана в Чичен-Ице, Мексика.

Дом правительства

По пути мы увидим грандиозное здание Дома правительства — один из самых узнаваемых символов Баку.

Центр Гейдара Алиева

Завершим экскурсию у Центра Гейдара Алиева, спроектированного великим архитектором Захой Хадид. Этот современный шедевр архитектуры символизирует инновации и амбиции Азербайджана, соединяя историю и будущее.

Каждая остановка на этом пути — ключ к разгадке загадок Баку. Готовы ли вы раскрыть мелодию этого города?