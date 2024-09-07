На 2 дня – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Баку на русском языке, цены от $130, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
10%
7 отзывов
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
24 сен в 08:00
30 сен в 08:00
350$315 за всё до 3 чел.
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
На машине
скидка
10%
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
300270 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$130 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Посетили экскурсию с мужем. Латиф провел очень насыщенную, интересную программу! Увидели самые прекрасные локации, при этом нигде не стояли в
    читать дальше

    очередях и не пересекались с группами туристов, умело всех обошли с его помощью ☺️ Интересно пообщались, подробно узнали историю Азербайджана, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Два дня пролетели в прекрасной атмосфере и чудесной компании!

  • К
    Кристина
    14 августа 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Тур с Латифом- это не просто экскурсия. Это 12-ти часовое сопровождение с постоянными рассказами, историями, ответами на все интересующие вопросы. Помимо
    читать дальше

    заявленных экскурсий, нас ещё встретил с аэропорта, отвёз на пляж, где можно искупаться, провёл экскурсию по городу, показал вечерний Баку. Огромное спасибо за прекрасные 2 дня. 10 звёздочек, 5 здесь будет мало!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
    читать дальше

    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  2. Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
  3. Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Мавзолей Дири Баба
  7. Джума-Мечеть
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 130 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 2 дня, 7 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам