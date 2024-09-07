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не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!