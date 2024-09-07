скидка
10%
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
24 сен в 08:00
30 сен в 08:00
350$315 за всё до 3 чел.
скидка
10%
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
300€270 за всё до 7 чел.
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$130 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 сентября 2024Посетили экскурсию с мужем. Латиф провел очень насыщенную, интересную программу! Увидели самые прекрасные локации, при этом нигде не стояли в
- ККристина14 августа 2024Тур с Латифом- это не просто экскурсия. Это 12-ти часовое сопровождение с постоянными рассказами, историями, ответами на все интересующие вопросы. Помимо
- ННаталья13 мая 2024Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На 2 дня»
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