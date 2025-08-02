По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира»
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$710 за человека
Краски Закавказья: тур по главным достопримечательностям Азербайджана и Грузии с участием в Ртвели
Насладиться грузинским вином, погулять по «городу огней» и собрать виноград в Кахетии
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
$710 за человека
Отпуск в Азербайджане и Грузии с национальным обедом и винными дегустациями
Погулять по Баку и Тбилиси, заехать в Мцхету и Боржоми, изучить Кахетию и азербайджанскую глубинку
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
«Завершим экскурсию на мосту Мира и поедем в Мцхету»
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
96 075 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мост мира»
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