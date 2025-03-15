З Зинаида В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу читать дальше после посещения вольеров мы побывали в музее, где Инна нам также рассказывала о фауне Пущи, очень доступно, но интересно, за что ей большое спасибо! Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,

Е Елена В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))

В Виктория Весь Брест в одной экскурсии Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. Обязательно вернёмся 😘

О Ольга Улицами и двориками довоенного Бреста Все было шикарно. Отдыхали в мае четверо взрослых и трое детей 12 и 17 лет. Экскурсия была шикарная,гид с лёгкостью подстроилась под наши условия. Гид была вежливая и конструктивно объяснила про город. Советуем этого гида с полной уверенностью.