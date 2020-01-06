4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Лакен — мир таинств и надежд

Вы погуляете по одному из королевских парков и узнаете, кто такой Леопольд II и зачем он построил множество теплиц, часть из которых до сих пор не тронута. Следом посетите старейшее кладбище города, заглянете в церковь и исследуете жилой район с маленькими брюссельскими садами XIX — XX веков. А еще я покажу настоящие архитектурные шедевры, спрятанные в уютном Лакене, и раскрою секрет, почему из их крыш растут деревья.

Брюссель изнутри

Я не только расскажу интересные исторические факты и легенды, но и помогу погрузиться в повседневную жизнь Лакена. Вы пройдете по улочкам, где живут простые брюссельцы, выпьете чашечку ароматного марокканского чая в скрытом местечке района и узнаете, чем на самом деле торгуют в местных чайных кафе.