4 отзыва оставили туристы

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Атмосферный Брюссель

Погулять по колоритному району Лакен, посетить королевские парки и узнать о местной жизни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Евгения – Гид в Брюсселе
Приглашаю отдохнуть от шумного туристического центра Брюсселя и отправиться на душевную прогулку 👣 по старинному кварталу Лакен на севере Брюсселя.

Окруженный каналом и королевскими садами, он покорит вас загадочным характером, изящной архитектурой и простой, но чудесной жизнью.
Атмосферный Брюссель
Атмосферный Брюссель

Что вас ожидает

Лакен — мир таинств и надежд
Вы погуляете по одному из королевских парков и узнаете, кто такой Леопольд II и зачем он построил множество теплиц, часть из которых до сих пор не тронута. Следом посетите старейшее кладбище города, заглянете в церковь и исследуете жилой район с маленькими брюссельскими садами XIX — XX веков. А еще я покажу настоящие архитектурные шедевры, спрятанные в уютном Лакене, и раскрою секрет, почему из их крыш растут деревья.

Брюссель изнутри
Я не только расскажу интересные исторические факты и легенды, но и помогу погрузиться в повседневную жизнь Лакена. Вы пройдете по улочкам, где живут простые брюссельцы, выпьете чашечку ароматного марокканского чая в скрытом местечке района и узнаете, чем на самом деле торгуют в местных чайных кафе.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Атмосферный Брюссель
Атмосферный Брюссель
Атмосферный Брюссель
Атмосферный Брюссель
Атмосферный Брюссель
Атмосферный Брюссель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет! Меня зовут Евгения, или просто Женя. Около двух лет назад я переселилась в Брюссель — город миллионов людей и культур. Я живу «за каналом», в историческом районе Лакен рядом с королевскими садами. Это три разных мира: канал, Лакен и королевские сады. Мне хочется поделиться с вами этой местной жизнью: неуловимой и часто остающейся за кулисами центра Брюсселя.
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4 отзыва оставили туристы

6 января 2020
Большое спасибо за нетуристический Брюссель, самостоятельно мы бы точно этого не увидели! Женя очень доброжелательный человек и можно обратиться с интересующим вопросом вне экскурсии:)
27 декабря 2019
Это была удивительная экскурсия! Я узнал столько интересного по части истории, культуры, искусства и конечно же быта жителей Брюссель. Евгения очень приятный собеседник, она отвечала на все мои вопросы, даже угостила меня вкусным чаем. Я обязательно вернусь в Брюссель, и повторю эту экскурсию вместе с Евгенией!
16 ноября 2019
Экскурсия мне очень понравилась! Я искала трип не с избитым туристическим маршрутом и пересказом сухих исторических фактов, а именно необычный маршрут по не столь известным большинству туристам местам, с интересным человеком в качестве гида. Евгения очень приветлива и дружелюбна, с пониманием отнеслась к моему опозданию, напоила вкуснейшим чаем, до и после экскурсии помогала советами :) У меня было ощущение, что мы знакомы очень давно - настолько было легким общение и время пролетело незаметно. Евгения, спасибо!
7 ноября 2019
Евгения, спасибо большое за экскурсию! Несмотрю на дождик,, мы посмотрели столько интересных, живописных мест, послушали столько интересных историй! Женя многое знает о Брюссели, показала много прекрасных домов, улочек, сами бы мы их точно не нашли и не обратили бы внимание на ряд особенностей :) Да и в целом очень приятно было пообщаться с таким интересным, разносторонним человеком! Ещё раз большое спасибо! :))

Необычные маршруты по Брюсселю

Брюссель БрейгеляБрюссель БрейгеляБрюссель Брейгеля
140 за экскурсию
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2 отзыва
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Приглашаю пройти по следам художника Питера Брейгеля старшего в современном Брюсселе. Вы погуляете по Маролю — району Брейгеля, увидите церковь, где венчался и был похоронен живописец, найдете его образы на Ратуше и улочках вокруг площади Гран-Плас. Я расскажу, что общего между картинами Брейгеля и спектаклями брюссельских кукольников Тонов и почему Жак Брель упоминает Брейгеля в песне «Пиво». А еще вы посетите фольклорную пивную и ощутите ее необыкновенно веселую, праздничную атмосферу.
Ар-нуво БрюсселяАр-нуво БрюсселяАр-нуво Брюсселя
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Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
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Брюссель — столица ЕвропыБрюссель — столица ЕвропыБрюссель — столица Европы
130 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Погулять по Европейскому кварталу, посетить Европарламент и узнать о политической жизни города
История противоречива и порой очень неожиданна. Так, вечно вассальный Брюссель стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций. Вы увидите связанные с ними достопримечательности и раскроете официальное лицо Брюсселя.
Брюссель в тарелкеБрюссель в тарелкеБрюссель в тарелке
скидка10%
€140
126 за экскурсию
3.5 часа
54 отзыва
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри. Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире. «Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути. Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия. Бок о бок с настоящими брюсселэрами!
История Брюсселя с XV века до наших днейИстория Брюсселя с XV века до наших днейИстория Брюсселя с XV века до наших дней
130 за экскурсию
3 часа
147 отзывов
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе. За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее. Я расскажу вам об истории, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты. В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.

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