Обзорные экскурсии в Брюсселе

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Добро пожаловать в Брюссель!

Познакомиться с историей, архитектурой и традициями города на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Брюсселе
Вы увидите все знаковые достопримечательности 🏛️ бельгийской столицы, разгадаете ее тайны и расшифруете загадочные символы на фасадах домов.

Попробуете местные блюда и ощутите легкую, изысканную и немного сумасшедшую атмосферу Брюсселя.
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!

Что вас ожидает

Брюссель — тайны и легенды
Мы начнем экскурсию в самом сердце Брюсселя — на главной площади. Вы рассмотрите дома гильдий и узнаете их историю, научитесь «читать» скрытые символы и расшифровывать надписи на фасадах. Услышите, как связаны с городом Маркс, Гюго и Че Гевара. Заглянете в скрытый от посторонних глаз дворик мэрии и увидите одну из красивейших площадей Европы с высоты птичьего полета.

Писающий мальчик и уличное искусство
Мы навестим Писающего мальчика — самый известный памятник Брюсселя. Если повезет, желающие смогут наполнить свои бокалы молоком, пивом или текилой! По дороге вы узнаете историю всемирно известных комиксов, услышите о местном чувстве юмора и найдете на стенах города граффити с символом Бельгии. Далее перенесетесь в середину прошлого века, познакомитесь с главным сердцеедом страны и поймете, чем советские «стиляги» отличались от европейских.

Гора искусств и еврейский квартал
Вы дойдете до старейшего брюссельского кафе, основанного в 1560 году, увидите башни оборонительных стен и буквально прикоснетесь к истории города. По одной из самых красивых и уютных улочек Брюсселя мы выйдем на площадь, где живут богатые и успешные люди. Вы ощутите, как готическая архитектура, ар-нуво, шик и стиль сливаются здесь в единый потрясающий ансамбль. Увидите дома 50-х годов и храм XV века. Погуляете по Еврейскому кварталу, зайдете в сказочный дом и подниметесь на Гору искусств с роскошным панорамным видом на город. Я расскажу, чем «дышит» бельгийский бомонд и покажу антикварные лавки и модные галереи современного искусства.

Старинный торговый Пассаж и секретные магазинчики
Я покажу вам свои самые любимые места: изумительный парк, театр Бозар, казначейство, национальный художественный музей, где хранятся работы Рубенса, Босха, Ван Дейка и Брейгеля. Вы подниметесь на секретную крышу здания, выполненного в стиле модерн, чтобы сделать лучший снимок Брюсселя. А еще посетите первый в мире Пассаж, куда раньше приходили исключительно члены королевской семьи, и тайные магазинчики, любимые местными жителями и спрятанные от глаз туристов.

Гастрономические традиции и бельгийский менталитет
Я расскажу интересные факты об истории и современности Бельгии, противоборстве религий, народных традициях и национальном характере. Вы узнаете, почему местные жители так нежно и преданно любят свою страну и о том, каково быть сегодня гражданином Бельгии. А еще — чем знаменита национальная кухня, что любят есть и пить настоящие бельгийцы. Вы заглянете в место, где изобрели пралине. Получите адреса лучших заведений, где можно отведать мидии, улитки, потрясающие пирожные и прочие специалитеты. В завершение мы выпьем по бокалу отличного пива в пабе, занесенном в книгу Гиннеса.

Организационные детали

  • Экскурсию для ва проведу я или другой гид нашей команды.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию можно продлить, каждый дополнительный час работы гида — 40 евро.
  • Если вы опаздываете, пожалуйста, сообщите гиду. Не волнуйтесь, гид вас подождет. Если опоздание более 15 минут, можно вычесть это время из экскурсии или договориться с гидом о продлении тура.
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!
Добро пожаловать в Брюссель!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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Обзорные экскурсии в Брюсселе

Ежедневная прогулка по БрюсселюЕжедневная прогулка по БрюсселюЕжедневная прогулка по Брюсселю
20 за человека
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168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Королевский и ремесленнический, Брюссель удивляет контрастами архитектурных стилей и духом разных эпох. Вы откроете для себя разные грани города, узнаете, что в нём можно охарактеризовать эпитетом «самый» и что тут есть такого, чего больше нигде не найти. Калейдоскоп из величественных и забавных памятников и фонтанов, роскошных дворцов, прилавков антикварных рынков и комиксов на исторических стенах ждёт вас в Брюсселе вместе с рассказом о жизни города в прошлом и сегодня.
Брюссель и королиБрюссель и королиБрюссель и короли
130 за экскурсию
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Многоликий БрюссельМноголикий БрюссельМноголикий Брюссель
140 за экскурсию
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36 отзывов
От Средневековья до современности — всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
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Брюссель за один день!Брюссель за один день!Брюссель за один день!
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2.5 часа
35 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Я покажу лучшие достопримечательности Брюсселя, избегая толп туристов. Гранд Пляс и Королевские галереи с их захватывающими историями, брюссельские граффити и здания в стиле модерн — вы прогуляетесь по самым красивым старинным улочкам. А еще попробуете вкуснейший шоколад и выпьете местного пива во всемирно известном баре «Делириум». Я с радостью поделюсь с вами знаниями о Бельгии и Брюсселе и раскрою средневековую и современную жизнь великолепной европейской столицы.
Авто-пешеходная прогулка по БрюсселюАвто-пешеходная прогулка по БрюсселюАвто-пешеходная прогулка по Брюсселю
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5 часов
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Охватить главные достопримечательности столицы Европы в центре и за его пределами
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История Брюсселя с XV века до наших днейИстория Брюсселя с XV века до наших днейИстория Брюсселя с XV века до наших дней
130 за экскурсию
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147 отзывов
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе. За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее. Я расскажу вам об истории, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты. В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.

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