Обзорные экскурсии в Брюсселе

Что вас ожидает

Брюссель — тайны и легенды

Мы начнем экскурсию в самом сердце Брюсселя — на главной площади. Вы рассмотрите дома гильдий и узнаете их историю, научитесь «читать» скрытые символы и расшифровывать надписи на фасадах. Услышите, как связаны с городом Маркс, Гюго и Че Гевара. Заглянете в скрытый от посторонних глаз дворик мэрии и увидите одну из красивейших площадей Европы с высоты птичьего полета.

Писающий мальчик и уличное искусство

Мы навестим Писающего мальчика — самый известный памятник Брюсселя. Если повезет, желающие смогут наполнить свои бокалы молоком, пивом или текилой! По дороге вы узнаете историю всемирно известных комиксов, услышите о местном чувстве юмора и найдете на стенах города граффити с символом Бельгии. Далее перенесетесь в середину прошлого века, познакомитесь с главным сердцеедом страны и поймете, чем советские «стиляги» отличались от европейских.

Гора искусств и еврейский квартал

Вы дойдете до старейшего брюссельского кафе, основанного в 1560 году, увидите башни оборонительных стен и буквально прикоснетесь к истории города. По одной из самых красивых и уютных улочек Брюсселя мы выйдем на площадь, где живут богатые и успешные люди. Вы ощутите, как готическая архитектура, ар-нуво, шик и стиль сливаются здесь в единый потрясающий ансамбль. Увидите дома 50-х годов и храм XV века. Погуляете по Еврейскому кварталу, зайдете в сказочный дом и подниметесь на Гору искусств с роскошным панорамным видом на город. Я расскажу, чем «дышит» бельгийский бомонд и покажу антикварные лавки и модные галереи современного искусства.

Старинный торговый Пассаж и секретные магазинчики

Я покажу вам свои самые любимые места: изумительный парк, театр Бозар, казначейство, национальный художественный музей, где хранятся работы Рубенса, Босха, Ван Дейка и Брейгеля. Вы подниметесь на секретную крышу здания, выполненного в стиле модерн, чтобы сделать лучший снимок Брюсселя. А еще посетите первый в мире Пассаж, куда раньше приходили исключительно члены королевской семьи, и тайные магазинчики, любимые местными жителями и спрятанные от глаз туристов.

Гастрономические традиции и бельгийский менталитет

Я расскажу интересные факты об истории и современности Бельгии, противоборстве религий, народных традициях и национальном характере. Вы узнаете, почему местные жители так нежно и преданно любят свою страну и о том, каково быть сегодня гражданином Бельгии. А еще — чем знаменита национальная кухня, что любят есть и пить настоящие бельгийцы. Вы заглянете в место, где изобрели пралине. Получите адреса лучших заведений, где можно отведать мидии, улитки, потрясающие пирожные и прочие специалитеты. В завершение мы выпьем по бокалу отличного пива в пабе, занесенном в книгу Гиннеса.