Чтобы получить день, который запомнится на всю жизнь - выбирайте авто тур по городу.

Интересная, живая авто-пешеходная экскурсия ⛳ по Брюсселю, после которой вы почувствуете и поймете этот потрясающей красоты город 🏙️ готический центр: величавую Гранд Плас, барочную биржу, элегантные галереи, посетим старинный Кафедрал и буржуазный Саблон. Но помимо туристических троп будет еще много больших и маленьких сюрпризов, закоулков, историй и потех. Мы легко ответим на ваши вопросы, поможем выбрать оригинальные сувениры 🎁, достойные рестораны и интересные музей 🖼 комфортном авто с профессиональным водителем, мы посетим дальние достопримечательности 🏛️. Увидим с лучшего фото-ракурса символ Бельгии — гигантский Атомиум, Японскую башню и Китайский домик, которые так контрастируют с королевским дворцом. Мы доедем и до Европарламента, где решаются судьбы Европы и поднимемся на Триумфальную Арку, пройдя через лучший в своем роде музей Армии.

Программа действительно интересна, насыщена и прекрасно сбалансирована. Вы оцените мою компетенцию и не ощутите времени.