  1. Экскурсии

Экскурсия на авто по Брюсселю

5
1 отзыв
Людмила
Людмила – Гид из Брюсселя
Экскурсия на авто по Брюсселю
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €180 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия на авто по Брюсселю
Экскурсия на авто по Брюсселю

Что вы увидите

  • Атомиум
  • Парк Пятидесятилетия
  • Европарламент
  • Гран Плас
  • Кафедральный Собор
  • Саблон
  • Королевский Дворец
  • Галереи и т. д
Чтобы получить день, который запомнится на всю жизнь - выбирайте авто тур по городу.
Интересная, живая авто-пешеходная экскурсия ⛳ по Брюсселю, после которой вы почувствуете и поймете этот потрясающей красоты город 🏙️ готический центр: величавую Гранд Плас, барочную биржу, элегантные галереи, посетим старинный Кафедрал и буржуазный Саблон. Но помимо туристических троп будет еще много больших и маленьких сюрпризов, закоулков, историй и потех. Мы легко ответим на ваши вопросы, поможем выбрать оригинальные сувениры 🎁, достойные рестораны и интересные музей 🖼 комфортном авто с профессиональным водителем, мы посетим дальние достопримечательности 🏛️. Увидим с лучшего фото-ракурса символ Бельгии — гигантский Атомиум, Японскую башню и Китайский домик, которые так контрастируют с королевским дворцом. Мы доедем и до Европарламента, где решаются судьбы Европы и поднимемся на Триумфальную Арку, пройдя через лучший в своем роде музей Армии.
Программа действительно интересна, насыщена и прекрасно сбалансирована. Вы оцените мою компетенцию и не ощутите времени.
Что входит
  • Услуги гида 4 часа
Что не входит
  • Транспорт - 2 часа
Начало
🚩 ваш отель или по договоренности
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Экскурсия на авто по Брюсселю
Экскурсия на авто по Брюсселю
Экскурсия на авто по Брюсселю
Экскурсия на авто по Брюсселю
Экскурсия на авто по Брюсселю
Экскурсия на авто по Брюсселю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила
Людмила
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Людмила проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
51 отзыв
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
120
2 часа
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
Тайны старых мастеров
35
1.5 часа
Тайны старых мастеров
Увидеть всю красоту Брюсселя
150
3 часа
Увидеть всю красоту Брюсселя

Еще несколько необычных экскурсий в Брюсселе

Ежедневная прогулка по Брюсселю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Брюсселю
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
130
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
147 отзывов
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Брюссель в тарелке
140
3.5 часа
Брюссель в тарелке
54 отзыва
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Многоликий Брюссель
140
3 часа
Многоликий Брюссель
36 отзывов
От Средневековья до современности — всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Брюссель за один день!
130
2.5 часа
Брюссель за один день!
35 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Брюссель за один день!
150
3 часа
Брюссель за один день!
30 отзывов