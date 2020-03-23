168 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Брюссель с разных сторон. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться со столицей Бельгии поближе.

Синий маршрут: город ремесленников и комиксов

Этот маршрут покажет вам средневековый и ремесленнический Брюссель, а также его визитные карточки — площадь Гранд-Плас и шаловливые фонтаны. Вы посмотрите на остатки крепостной стены, Бегинаж, и одну из самых красивых и старых церквей Бельгии, о которой не пишут в путеводителях. Мы расскажем, кто жил в той части города, которую вы увидите, коснёмся темы бельгийской еды и напитков — где пробовать пиво, шоколад и лучшие вафли! А также заглянем в чрево Брюсселя — на аутентичный рыбный рынок, где местные любят перекусить и отметить Рождество компанией. И в самых укромных уголках города вы найдёте комиксы на стенах старинных особняков и исторических зданий: за каждым из них, выполненных в технике мурал на неслучайной стене, стоит своя история или даже политический сюжет, которые мы поможем вам разгадать.

Красный маршрут: королевский Брюссель

Брюссель — всё-таки столица и ещё какая! Вы увидите королевскую обитель, неожиданно встретите в Брюсселе памятник Петру I и узнаете, почему дорога во Дворец правосудия — самое большое здание, построенное в 19 веке, — навевает на жителей Брюсселя ощущение лёгкой тревоги. Прокатитесь на лифте, соединяющем две части города, пройдёте мимо легендарных блошиных рынков, а также услышите про километры подземных улиц, по которым можно прогуляться и сегодня, если знать, где вход. Мы расскажем, как менялся Брюссель на протяжении веков, как повлияла на облик города в 1958 году Международная выставка и что от неё осталось столице в наследство — вы увидите её «дары» своими глазами. Вам представится возможность полюбоваться Брюсселем с разных ракурсов — этот маршрут очень панорамный. Ну и без Гранд-Плас тоже не обойдётся — как не показать вам сердце города!

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