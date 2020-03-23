168 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Брюсселю

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Агора
  • Заказать экскурсию

20 за человека

У этой экскурсии168 отзывов
4.85
Tripster
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Tripster – представитель в Брюсселе
Королевский и ремесленнический, Брюссель удивляет контрастами архитектурных стилей и духом разных эпох.

Вы откроете для себя разные грани города, узнаете, что в нём можно охарактеризовать эпитетом «самый» и что тут есть такого, чего больше нигде не найти.

Калейдоскоп из величественных и забавных памятников и фонтанов, роскошных дворцов, прилавков антикварных рынков и комиксов на исторических стенах ждёт вас в Брюсселе вместе с рассказом о жизни города в прошлом и сегодня.
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Брюссель с разных сторон. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться со столицей Бельгии поближе.

Синий маршрут: город ремесленников и комиксов
Этот маршрут покажет вам средневековый и ремесленнический Брюссель, а также его визитные карточки — площадь Гранд-Плас и шаловливые фонтаны. Вы посмотрите на остатки крепостной стены, Бегинаж, и одну из самых красивых и старых церквей Бельгии, о которой не пишут в путеводителях. Мы расскажем, кто жил в той части города, которую вы увидите, коснёмся темы бельгийской еды и напитков — где пробовать пиво, шоколад и лучшие вафли! А также заглянем в чрево Брюсселя — на аутентичный рыбный рынок, где местные любят перекусить и отметить Рождество компанией. И в самых укромных уголках города вы найдёте комиксы на стенах старинных особняков и исторических зданий: за каждым из них, выполненных в технике мурал на неслучайной стене, стоит своя история или даже политический сюжет, которые мы поможем вам разгадать.

Красный маршрут: королевский Брюссель
Брюссель — всё-таки столица и ещё какая! Вы увидите королевскую обитель, неожиданно встретите в Брюсселе памятник Петру I и узнаете, почему дорога во Дворец правосудия — самое большое здание, построенное в 19 веке, — навевает на жителей Брюсселя ощущение лёгкой тревоги. Прокатитесь на лифте, соединяющем две части города, пройдёте мимо легендарных блошиных рынков, а также услышите про километры подземных улиц, по которым можно прогуляться и сегодня, если знать, где вход. Мы расскажем, как менялся Брюссель на протяжении веков, как повлияла на облик города в 1958 году Международная выставка и что от неё осталось столице в наследство — вы увидите её «дары» своими глазами. Вам представится возможность полюбоваться Брюсселем с разных ракурсов — этот маршрут очень панорамный. Ну и без Гранд-Плас тоже не обойдётся — как не показать вам сердце города!

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Брюсселе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на площади Агора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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168 отзывов оставили туристы

23 марта 2020
Гид замечательный!!!
16 марта 2020
Огромное спасибо Ольге за доставленное ею удовольствие. Экскурсия по по историческому центру Брюсселя была проведена на высочайшем уровне. Время пролетело незаметно. Ольга рассказывала очень интересные факты. Экскурсия была построена грамотно. Сразу становится ясно, что она очень любит свой город, потому что сама наслаждается его незабываемым видами и красотами. Её настроение передалось и мне. Лёгкая, непринужденная, Ольга интересна и как экскурсовод и как человек. Желаю только всего самого лучшего и ей и всей команде Трипстера.
10 марта 2020
Нашим гидом была Марина. Удивило, что с ее опытом пришлось ее просить как-то выделять себя из толпы, потому что все одеты в одинаковое черное плюс очень много людей, мы в самом начале чуть не потерялись. Материал преподносился дозировано, в некоторых местах информации было так мало, что последние подходящие к месту остановки просто не слышали ничего, а группа уже двигалась вперед. Приходилось позже переспрашивать о том, мимо чего мы только что проходили. Хотелось бы больше внимания к участникам группы. Марина - прекрасный человек, в конце тура ответила на все интересующие вопросы.
Инна
9 марта 2020
Добрый день. В феврале посетили Брюссель с целью выставки в Генте. Решили взять ознакомительную экскурсию по городу, его королевской, антикварной и гастрономической части. Юлия придала особенный шарм этому экскурсу, как она излагала исторические факты, попыталась привить любовь к Брюсселю, этому бы казалось политизированному кусочку Бельгии. Опять же, нам повезло - экскурсия была на четверых, низкий сезон. Отлично все слышно и видно, спасибо большое. Я теперь точно определилась с выбором района при следующем визите в Брюссель. Юлия, до встречи! Все вопросы задам вам в личном сообщении. Спасибо, Инна
3 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, как и в целом проект 15. 15. Были на аналогичной экскурсии в Брюгге. Гиды за пару часов легко и интересно познакомят Вас с городом)
29 февраля 2020
Советую всем брать экскурсию, самостоятельно столько узнать не возможно. Я думал, что хватит трех дней посмотреть Брюссель, но после экскурсии понял, что придётся приезжать ещё, может быть и не раз. огромное спасибо экскурсоводу Ольге, за очень содержательную экскурсию. Под проливным дождём никто не покинул экскурсию, это показатель профессионального подхода к своему делу.
29 февраля 2020
Прогулка очень понравилась. Наш гид -Марина очень интересно доносила информацию, хорошо понимала интересы и потребности группы. Экскурсия проходила при совсем не комфортной, дождливой и ветреной погоде. Наш гид очень достойно справилась со всеми трудностями и оставила о себе впечатление как о профессионале высшей категории, спасибо
7 февраля 2020
Добрый день! Нашим гидом была Юлия. Знакомство началось, что она гид 15:15 и пошла реклама данного проекта, что не обязательно покупать экскурсии на Трипстере, а непосредственно на сайте 15:15. Я считаю, что не корректно было со стороны гида Юлии. Экскурсия прошла очень быстро, много узнали нового. На все вопросы туристов, были получены ответы. У нас был синий маршрут, в заявленной программе посмотрели все, единственный минус, мы ничего не услышали о комиксах на стенах (хотя в программе прописано). Для первого знакомства с новым городом, получили много полезной и интересной информации.
3 февраля 2020
Хочу выразить благодарность за замечательное и запоминающееся путешествие по Брюссселю! Денис, спасибо Вам большое за экскурсию ! Всё было интересно и весело!
1 февраля 2020
Спасибо гиду Ольге!
Ещё 158 отзывов

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