  1. Экскурсии

Гурман тур «Вкусная Бельгия»

Людмила
Людмила – Гид из Брюсселя
Хотите испытать настоящее гастрономическое удовольствие и продегустировать традиционные блюда бельгийской кухни 🥧 в лучшем ее исполнении? Приглашаем на увлекательную прогулку 👣 по брюссельским улочкам «Вкусная Бельгия», и вы убедитесь, что бельгийская еда — то, ради чего стоит непременно посетить эту замечательную страну.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
Гурман тур «Вкусная Бельгия»

Что вы увидите

  • Королевские галереи
  • кондитерская Maison Dandoy
  • магазин крафтового шоколада Фредерика Блонделя
Хотите испытать настоящее гастрономическое удовольствие и продегустировать традиционные блюда бельгийской кухни 🥧 в лучшем ее исполнении? Приглашаем на увлекательную прогулку 👣 по брюссельским улочкам «Вкусная Бельгия», и вы убедитесь, что бельгийская еда — то, ради чего стоит непременно посетить эту замечательную страну.

Четыре «вкусных» остановки, достойных восхищения:

  • Поклонники шоколада, первая остановка «Королевские галереи» для вас. Забудьте о консервантах, красителях и вкусовых добавках! Благодаря бельгийскому закону, принятому в далеком 1884 году, состав шоколада в Бельгии подлежит жесткому контролю, поэтому по праву считается самым качественным и вкусным в мире. На нашей экскурсии 🧭 вы сможете попробовать бельгийские пралине и трюфели от лучших шоколатье, изготовленные из отборных какао-бобов, фламандского масла и сливок по секретным рецептам. Почувствуйте во рту настоящий взрыв вкусов
  • На второй остановке вы посетите знаменитую кондитерскую Maison Dandoy, основанную в 1829 году. Здесь готовят настоящую брюссельскую вафлю по оригинальной семейной рецептуре, которая остаётся неизменной на протяжении семи поколений. В отличие от льежских, брюссельские вафли имеют прямоугольную форму, отличаются пышной структурой, которая достигается благодаря высокому содержанию дрожжей и взбитых белков в тексте. Мягкие, тёплые вафли, украшенные фруктами, взбитыми сливками и посыпанные сахарной пудрой, непременно покорят ваше сердце.
  • Если десерты Вам не по душе, и вы являетесь настоящим ценителем пива, Вам крупно повезло. На четвертой остановке Вас ждет фантастическая дегустация свежесваренного пива в старинном баре 17 века и увлекательный рассказ об истории 📖 пивоварения в Бельгии. Чтобы попробовать все сорта бельгийского пива, не хватит и жизни, поэтому мы подобрали для Вас лучшее. Это «Белое» пшеничное нефильтрованное, наиболее популярное среди бельгийской молодежи, «Крик» на основе натуральной вишни с приятной кислинкой, плотное и крепкое «Траппитское», которое производится под контролем монахов-пивоваров и «Трипель» – бельгийский светлый эль с насыщенным солодовым вкусом.
  • В завершение тура Вы познакомитесь с необычными кулинарными традициями Бельгии, гастрономическими привычками коренных жителей и уникальными историческими фактами, которых нет в Википедии.
  • Дорогие гости нашего города. Не отказывайте себе в маленьких радостях! Присоединяйтесь к увлекательной гастрономической прогулке по доступной цене, на которой будет интересно и влюбленным парам, и семьям с детьми, и одиноким путешественникам.
  • Попробовав бельгийскую кухню однажды, Вы непременно станете ее фанатами и будете приезжать к нам не только в отпуск, но на выходные, как это делают ближайшие европейские соседи. Надеемся, что гастрономические уик-энды станут для Вас приятной традицией..
Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустации
  • Конфета, вафля, 4 сорта пива
Начало
🚩 площадь Агора
Место завершения
🏁 Гранд Плас
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
Гурман тур «Вкусная Бельгия»
Гурман тур «Вкусная Бельгия»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила
Людмила
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Людмила проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
51 отзыв
Экскурсия на авто по Брюсселю
180
4 часа
Экскурсия на авто по Брюсселю
1 отзыв
Тайны старых мастеров
35
1.5 часа
Тайны старых мастеров
Увидеть всю красоту Брюсселя
150
3 часа
Увидеть всю красоту Брюсселя

Еще несколько необычных экскурсий в Брюсселе

Ежедневная прогулка по Брюсселю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Брюсселю
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
130
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
147 отзывов
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Брюссель в тарелке
140
3.5 часа
Брюссель в тарелке
54 отзыва
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Многоликий Брюссель
140
3 часа
Многоликий Брюссель
36 отзывов
От Средневековья до современности — всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Брюссель за один день!
130
2.5 часа
Брюссель за один день!
35 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Брюссель за один день!
150
3 часа
Брюссель за один день!
30 отзывов