Людмила – Гид из Брюсселя

Хотите испытать настоящее гастрономическое удовольствие и продегустировать традиционные блюда бельгийской кухни 🥧 в лучшем ее исполнении? Приглашаем на увлекательную прогулку 👣 по брюссельским улочкам «Вкусная Бельгия», и вы убедитесь, что бельгийская еда — то, ради чего стоит непременно посетить эту замечательную страну.