Хотите испытать настоящее гастрономическое удовольствие и продегустировать традиционные блюда бельгийской кухни 🥧 в лучшем ее исполнении? Приглашаем на увлекательную прогулку 👣 по брюссельским улочкам «Вкусная Бельгия», и вы убедитесь, что бельгийская еда — то, ради чего стоит непременно посетить эту замечательную страну.
Четыре «вкусных» остановки, достойных восхищения:
Поклонники шоколада, первая остановка «Королевские галереи» для вас. Забудьте о консервантах, красителях и вкусовых добавках! Благодаря бельгийскому закону, принятому в далеком 1884 году, состав шоколада в Бельгии подлежит жесткому контролю, поэтому по праву считается самым качественным и вкусным в мире. На нашей экскурсии 🧭 вы сможете попробовать бельгийские пралине и трюфели от лучших шоколатье, изготовленные из отборных какао-бобов, фламандского масла и сливок по секретным рецептам. Почувствуйте во рту настоящий взрыв вкусов
На второй остановке вы посетите знаменитую кондитерскую Maison Dandoy, основанную в 1829 году. Здесь готовят настоящую брюссельскую вафлю по оригинальной семейной рецептуре, которая остаётся неизменной на протяжении семи поколений. В отличие от льежских, брюссельские вафли имеют прямоугольную форму, отличаются пышной структурой, которая достигается благодаря высокому содержанию дрожжей и взбитых белков в тексте. Мягкие, тёплые вафли, украшенные фруктами, взбитыми сливками и посыпанные сахарной пудрой, непременно покорят ваше сердце.
Если десерты Вам не по душе, и вы являетесь настоящим ценителем пива, Вам крупно повезло. На четвертой остановке Вас ждет фантастическая дегустация свежесваренного пива в старинном баре 17 века и увлекательный рассказ об истории 📖 пивоварения в Бельгии. Чтобы попробовать все сорта бельгийского пива, не хватит и жизни, поэтому мы подобрали для Вас лучшее. Это «Белое» пшеничное нефильтрованное, наиболее популярное среди бельгийской молодежи, «Крик» на основе натуральной вишни с приятной кислинкой, плотное и крепкое «Траппитское», которое производится под контролем монахов-пивоваров и «Трипель» – бельгийский светлый эль с насыщенным солодовым вкусом.
В завершение тура Вы познакомитесь с необычными кулинарными традициями Бельгии, гастрономическими привычками коренных жителей и уникальными историческими фактами, которых нет в Википедии.
Дорогие гости нашего города. Не отказывайте себе в маленьких радостях! Присоединяйтесь к увлекательной гастрономической прогулке по доступной цене, на которой будет интересно и влюбленным парам, и семьям с детьми, и одиноким путешественникам.
Попробовав бельгийскую кухню однажды, Вы непременно станете ее фанатами и будете приезжать к нам не только в отпуск, но на выходные, как это делают ближайшие европейские соседи. Надеемся, что гастрономические уик-энды станут для Вас приятной традицией..
Что входит
Услуги гида
Дегустации
Конфета, вафля, 4 сорта пива
Начало
🚩 площадь Агора
Место завершения
🏁 Гранд Плас
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.