Людмила проводит ещё 4 экскурсии

Если Вы наконец то приехали в Бельгию, советуем обязательно посетить сокровищницу города - Королевский Музей 🖼 Изящных Искусств Брюсселя. Это отличный способ познакомиться с шедеврами музея Старых Мастеров. Вместе, мы проследим за изменениями канонов красоты, увидим, как на протяжения столетий менялись вкусы заказчиков; поймем как живопись отражала и обслуживала потребности общества и сама менялась вместе с ним.
Гостей города ждет знакомство с творчеством:
художников Северного Возрождения,
работами Босха и Брейгеля,
Рубенса и Йорданса,
жанровой живописью,
роскошными барочными натюрмортами.
Внимание! Экскурсия ⛳ проводится при записи в группу, как минимум, 4-х взрослых, или по минимальной стоимости €140.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
входной билет - €8 для взрослого и €2 для ребенка до 12 лет
Начало и место завершения
🚩 Rue de la Régence
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.