Людмила проводит ещё 4 экскурсии

Если Вы наконец то приехали в Бельгию, советуем обязательно посетить сокровищницу города - Королевский Музей 🖼 Изящных Искусств Брюсселя. Это отличный способ познакомиться с шедеврами музея Старых Мастеров. Вместе, мы проследим за изменениями канонов красоты, увидим, как на протяжения столетий менялись вкусы заказчиков; поймем как живопись отражала и обслуживала потребности общества и сама менялась вместе с ним.

Гостей города ждет знакомство с творчеством: