Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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Тайны старых мастеров

Людмила
Людмила – Гид из Брюсселя
Приглашаем Вас посетить сокровищницу города - Королевский Музей 🖼 Изящных Искусств Брюсселя.

Это отличный способ познакомиться с шедеврами музея Старых Мастеров.

Вместе, мы проследим за изменениями канонов красоты, увидим, как на протяжения столетий менялись вкусы заказчиков; поймем как живопись отражала и обслуживала потребности общества и сама менялась вместе с ним.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €35 за человека

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Тайны старых мастеров
Тайны старых мастеров
Если Вы наконец то приехали в Бельгию, советуем обязательно посетить сокровищницу города - Королевский Музей 🖼 Изящных Искусств Брюсселя. Это отличный способ познакомиться с шедеврами музея Старых Мастеров. Вместе, мы проследим за изменениями канонов красоты, увидим, как на протяжения столетий менялись вкусы заказчиков; поймем как живопись отражала и обслуживала потребности общества и сама менялась вместе с ним.

Гостей города ждет знакомство с творчеством:

  • художников Северного Возрождения,
  • работами Босха и Брейгеля,
  • Рубенса и Йорданса,
  • жанровой живописью,
  • роскошными барочными натюрмортами.
  • Внимание! Экскурсия ⛳ проводится при записи в группу, как минимум, 4-х взрослых, или по минимальной стоимости €140.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • входной билет - €8 для взрослого и €2 для ребенка до 12 лет
Начало и место завершения
🚩 Rue de la Régence
Тайны старых мастеров
Тайны старых мастеров
Тайны старых мастеров
Тайны старых мастеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила
Людмила
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