2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
от $179 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
«Гуляя по фавеле Санта Марта, вы узнаете:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $167 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Рио, посетив статую Христа, Сахарную голову и колоритные фавелы. Всё это за один день с опытным гидом
«Смотровая Дона Марта — та самая овальная площадка по пути к статуе, откуда открывается захватывающий вид на Христа с одной стороны, и на Фламенго, Ботафого, залив и гору Сахарная голова — с другой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $512 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 января 2025Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы зашли в гости к
- РРоман4 января 2025Классная экскурсия, все было на высшем уровне, спасибо
- ЕЕлена29 декабря 2024Здравствуйте, наш гид Оксана, ответственный, пунктуальный, смелый, добрый и открытый человек, познакомила нас с той частью Рио в которую сами
- ООлег28 ноября 2024Нина провела экзотическую экскурсию в фавелы города Рио-де-Женайро. Фавелы - район города, в котором жители живут по своим законам, которые
- ССтанислав17 июля 2024Классная экскурсия, мне очень понравилось, спасибо Нине за организацию и проведение. Рекомендую всем, кто хочет прочувствовать колорит местной жизни.
- aalona20 мая 2024Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Весенние»
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