Экскурсии в Рио-де-Жанейро весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Фавелы Рио-де-Жанейро
Пешая
76 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
от $179 за всё до 2 чел.
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
«Гуляя по фавеле Санта Марта, вы узнаете:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $167 за всё до 10 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Рио, посетив статую Христа, Сахарную голову и колоритные фавелы. Всё это за один день с опытным гидом
«Смотровая Дона Марта — та самая овальная площадка по пути к статуе, откуда открывается захватывающий вид на Христа с одной стороны, и на Фламенго, Ботафого, залив и гору Сахарная голова — с другой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $512 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 января 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы зашли в гости к
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    одной семьей, побеседовали, побывали еа площадке, где снимался клип Майкла Джексона. Видели и криминальную сторону жизни фавел, но с проводником и днем это безопасно, самостоятельно, конечно, не надо соваться! Важный момент: слушайтесь гида и не доставайте телефон вообще, только если она скажет, что можно. Это очень особое место. Но колоритное настолько, что стало одним из самых ярких впечатлений о Рио! Там еще хороший вид на Христа и на город. Считаю, что эта экскурсия и полет на вертолете на статуей Христа - обязательны при знакомстве с городом, а вот все остальное вторично. Например, нет особого смысла тратить на очереди 4-5 часов на фуникулер на Сахарную голову или к подножию статуи Христа, если вы всего на пару дней в Рио. А вот в фавелу сходите! Если будете заходить в гости к Паоле, передавайте привет ей и ее сыну Мигелю, который мечтает стать актером)

    Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мыОчень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы
  • Р
    Роман
    4 января 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Классная экскурсия, все было на высшем уровне, спасибо
  • Е
    Елена
    29 декабря 2024
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Здравствуйте, наш гид Оксана, ответственный, пунктуальный, смелый, добрый и открытый человек, познакомила нас с той частью Рио в которую сами
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    бы мы не решились отправится, показала нам жизнь в нутри, познакомила с местной семьей, очень милые люди, рассказала историю не только фавелы но и Рио! Спасибо огромное Оксане за возможность побывать и увидеть Рио-де-Жанейро с разных сторон!

    Здравствуйте, наш гид Оксана, ответственный, пунктуальный, смелый, добрый и открытый человек, познакомила нас с той частьюЗдравствуйте, наш гид Оксана, ответственный, пунктуальный, смелый, добрый и открытый человек, познакомила нас с той частью
  • О
    Олег
    28 ноября 2024
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Нина провела экзотическую экскурсию в фавелы города Рио-де-Женайро. Фавелы - район города, в котором жители живут по своим законам, которые
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    нарушать нельзя. Криминальный характер законов проявляется в созданной сети воровства и продажи наркотиков. Экскурсия под руководством Нины была экстремально-волнующей, мы посетили квартиру семьи, реально живущей в фавелах. Они держат симпатичную собачку и попугаев. Квартира на двух уровнях, потому что построена на очень крутом склоне, как и все сооружения в фавелах. Очень рекомендую эту экскурсию с экскурсоводом Ниной. (Детям на усмотрение родителей).

  • С
    Станислав
    17 июля 2024
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Классная экскурсия, мне очень понравилось, спасибо Нине за организацию и проведение. Рекомендую всем, кто хочет прочувствовать колорит местной жизни.
  • a
    alona
    20 мая 2024
    Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
    Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
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    взяли еще одну). Мы получили массу удовольствия от рассказа, маршрута и атмосферы. От неформального общения, от знакомства с городом и ощущения, что окунулись в настоящий Рио. Увидели то, что самим в жизни бы не удалось. Нина провела с нами много часов, гораздо больше, чем заявлено в программе, а нам не хотелось расставаться. От всего сердца рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Весенние»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в феврале 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 512. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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