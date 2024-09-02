На Рождество – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €70, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
К символу Рио через леса и фавелы
На машине
62 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от 175 за всё до 3 чел.
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Пешая
скидка
30%
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
10070 за всё до 3 чел.
Курс настоящего кариоки
Пешая
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Завтра в 16:00
9 сен в 16:00
90 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Линар
    2 сентября 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Мы очень благодарны Нине и её мужу Леандро за экскурсию. Я и моя жена узнали много фактов из жизни бразильцев,
    читать дальше

    менталитета и, конечно же, про Рио. Куда ходить, что посмотреть, куда не ходить, с кем не связываться. В общем, всё что нужно для понимания города и безопасного времяпрепровождения. Очень понравилось, что помимо самой экскурсии Нина охотно помогала нам с планированием маршрутов и ответами на любые вопросы и до и после экскурсии. А ещё приятным бонусом было то, что Леандро выступал в роли фотографа! Всем рекомендуем экскурсии с Ниной!

    Мы очень благодарны Нине и её мужу Леандро за экскурсию. Я и моя жена узнали многоМы очень благодарны Нине и её мужу Леандро за экскурсию. Я и моя жена узнали многоМы очень благодарны Нине и её мужу Леандро за экскурсию. Я и моя жена узнали много
  • А
    Алёна
    30 августа 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Если вас интересуют академические знания в переплетении с многочисленными примерами из жизни местных жителей в соединении с дружеской заботой, и
    читать дальше

    с великолепными фото, то вам сюда. Нина была с супругом Леандро, ребята создают неповторимый уют и защищенность в довольно небезопасном городе, тонко чувствуют настроение и вкус туриста и гибко реагируют на пожелания, учитывая каждую мелочь. Очень рада, что мы заказали экскурсию вначале нашего путешествия и Нина вооружила нас знаниями из собственного опыта. Кроме того, осталось впечатление, что мы провели время с друзьями и всегда можем к ним обратиться за помощью или за советом. Без Нины и Леандро Рио был бы не тем! Спасибо им огромное!

  • А
    Антон
    23 августа 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Очень хорошая экскурсия. Рекомендую!
  • Р
    Роберт
    1 августа 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Большое спасибо за проведенную экскурсию по Рио- де-Жанейро. Поездка по основным достопримечательностям города прошла замечательно, наш гид Артур профессионально и тактично провел экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми. Для нас поездка прошла отлично, время пролетело незаметно. Спасибо!
  • А
    Анна
    20 июня 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Спасибо огромное Артуру и Саше за отличную экскурсию! Саша такая милая и приятная девушка, очень живо, ненавязчиво и интересно доносит информацию.
    читать дальше

    Дала много дельных советов- куда сходить, где поесть и т. д. Однозначно рекомендуем! Рио великолепен! Очередей не было нигде (не сезон), все, что могли увидеть за свое короткое путешествие, увидели. Хочется вернуться…

  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
    читать дальше

    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог намМы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам
  • С
    Степан
    15 ноября 2023
    Курс настоящего кариоки
    Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    5 апреля 2023
    Курс настоящего кариоки
    Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
    Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    13 февраля 2020
    Курс настоящего кариоки
    Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К символу Рио через леса и фавелы
  2. Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
  3. Курс настоящего кариоки
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в сентябре 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 175 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 103 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам