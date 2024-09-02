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с великолепными фото, то вам сюда. Нина была с супругом Леандро, ребята создают неповторимый уют и защищенность в довольно небезопасном городе, тонко чувствуют настроение и вкус туриста и гибко реагируют на пожелания, учитывая каждую мелочь. Очень рада, что мы заказали экскурсию вначале нашего путешествия и Нина вооружила нас знаниями из собственного опыта. Кроме того, осталось впечатление, что мы провели время с друзьями и всегда можем к ним обратиться за помощью или за советом. Без Нины и Леандро Рио был бы не тем! Спасибо им огромное!