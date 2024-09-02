4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от €175 за всё до 3 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
9 сен в 09:00
11 сен в 09:00
100€70 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Завтра в 16:00
9 сен в 16:00
€90 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛинар2 сентября 2024Мы очень благодарны Нине и её мужу Леандро за экскурсию. Я и моя жена узнали много фактов из жизни бразильцев,
- ААлёна30 августа 2024Если вас интересуют академические знания в переплетении с многочисленными примерами из жизни местных жителей в соединении с дружеской заботой, и
- ААнтон23 августа 2024Очень хорошая экскурсия. Рекомендую!
- РРоберт1 августа 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию по Рио- де-Жанейро. Поездка по основным достопримечательностям города прошла замечательно, наш гид Артур профессионально и тактично провел экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми. Для нас поездка прошла отлично, время пролетело незаметно. Спасибо!
- ААнна20 июня 2024Спасибо огромное Артуру и Саше за отличную экскурсию! Саша такая милая и приятная девушка, очень живо, ненавязчиво и интересно доносит информацию.
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- ССтепан15 ноября 2023Мы искушенные путешественники и редко встречаем таких гидов как Артур. Всем рекомендую
- ААнна5 апреля 2023Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
- ЕЕлена13 февраля 2020Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На Рождество»
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