Побывать в настоящей фавеле и раскрыть город с нетуристической стороны
Рио-де-Жанейро прекрасен и разнообразен, а его фавелы — это действительно другой мир, на который однозначно стоит посмотреть! Мы отправимся исследовать расположенную на холме колоритную фавелу Санта Марта. Поднимемся на неё пешком по узким лабиринтам лестниц или на фуникулёре. Понаблюдаем за местной повседневной жизнью и полюбуемся видами Рио с высоты.
Ближайшие даты:
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18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Яркий и самобытный Рио
Гуляя по фавеле Санта Марта, вы узнаете:
- Почему её называют «подмышкой Христа»
- Где в фавеле снимался известный на весь мир клип Майкла Джексона
- Почему до 80-х годов прошлого века Санта Марта считалась самым опасным местом в Рио
- Кому сейчас принадлежит фавела и как в ней живут обычные люди
- Что такое «враждующие фракции Рио» и к какой из них относится Санта Марта
И многое другое!
Организационные детали
- В качестве приятного бонуса я могу дополнить экскурсию профессиональной фотосъёмкой
- Пеший подъем лёгкий и не требует специфической физической подготовки. При желании можно воспользоваться фуникулёром.
- Оплата в долларах нового образца или в реалах по курсу на день проведения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Praça Corumba, Botafogo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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