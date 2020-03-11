2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стремительное знакомство с символами города и погружение в повседневную жизнь чехов

Павел
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Павел – ваш гид
Приготовьтесь, пражский экспресс отправляется! За три часа вы пройдете от современной Вацлавской площади до древнего Пражского Града, откроете секреты курантов Орлой, отыщете вкуснейший трдельник в городе, выучите пару фраз на чешском и узнаете о вкусах местных жителей.

А я сделаю так, чтобы ваше первое свидание с Прагой было идеальным.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге

Что вас ожидает

Визитные карточки Праги в экспресс-режиме
Мы прогуляемся по знаменитому пражскому треугольнику, охватившему ключевые достопримечательности города. По дороге я не буду перегружать вас фактами, зато поделюсь любопытными архитектурными деталями и секретами, скрытыми за фасадами. За пару часов вам откроются:

  • Вацлавская площадь, которая стала свидетелем судьбоносных событий в истории Праги. Вы узнаете о чешских праздниках, демонстрациях, фестивалях и поймете, как связаны с площадью Гагарин, Далай-лама и американский президент.
  • Староместская площадь — душа и сердце средневековой Праги с извилистыми сказочными улочками и красивейшим переплетением барокко, готики и ренессанса. Обязательно остановимся у легендарных курантов Орлой, которые оживают каждый час и демонстрируют маленькое кукольное представление.
  • Карлов мост, окруженный преданиями и красующийся на доброй половине чешских открыток. Мы пройдем по старинной брусчатке, полюбуемся двумя центрами Праги и проникнем в историю моста, связанную с магией и астрологией.
  • Пражский Град: осмотрим самый большой в мире действующий средневековый замковый комплекс, поговорим о старинных династиях Праги и восхитимся ажурным фасадом собора Cвятого Вита.

Почувствовать себя немножко чехом
Незаурядные истории я приправлю рассказами и наблюдениями о самой Чехии. Вы узнаете, как и чем живут чехи, получите явки и пароли уютных ресторанчиков и найдете место, где готовят вкуснейший трдельник в городе. А еще я проведу для вас короткий курс чешского языка, чтобы вы могли лихо заказывать кофе в местных kavárnách (кофейнях), спрашивать дорогу или покупать сувениры.

Организационные детали

Вам понадобится удобная обувь и билет на трамвай, который мы можем купить по пути.

Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге
Блиц-прогулка по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Всем большой привет из невероятной Праги. Меня зовут Павел и я буду вашим проводником в мир чешской культуры. Безумно люблю Прагу и хочу этой любовью делиться и с вами! На прогулке никому не будет скучно, ведь мы не будем перебирать сухие факты, а взглянем на настоящую чешскую жизнь изнутри.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Заказывали экскурсию буквально за пару дней до приезда в Прагу, немного в спешке, но Павел отвечал на все наши вопросы быстро и по существу, что безусловно располагало к себе с первой минуты знакомства, сначала виртуального. Кроме того, Павел принял все наши пожелания по поводу времени начала и графика экскурсии (в т.ч. разбивки на два дня), что было немаловажно, учитывая, что у нас была довольно разновозрастная компания.
С первой минуты при личной встрече Павел расположил к себе всех без исключения, от мала до велика. Отдельно стоит отметить хорошо поставленную речь и уверенный голос, который не терялся даже в шуме туристических толп. Прекрасно составленный маршрут, учитывая также физические ограничения как пожилых участников, так и ребенка-дошкольника. Очень интересный рассказ органично переходил от одной темы к другой, не забывая также отвечать на все наши вопросы, которые, должен признать, иногда были невпопад :) Павел удовлетворил интерес всех и обо всем, все получили массу положительных эмоций от экскурсии! Прага прекрасна!
Павел, огромное спасибо!
7 марта 2020
Экскурси оставила яркие впечатления! Была познавательной, интересной, прошла в непринужденной, дружеской атмосфере! Кто хочет провести хорошо время а Праге - рекомендуем!

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