2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Визитные карточки Праги в экспресс-режиме
Мы прогуляемся по знаменитому пражскому треугольнику, охватившему ключевые достопримечательности города. По дороге я не буду перегружать вас фактами, зато поделюсь любопытными архитектурными деталями и секретами, скрытыми за фасадами. За пару часов вам откроются:
Почувствовать себя немножко чехом
Незаурядные истории я приправлю рассказами и наблюдениями о самой Чехии. Вы узнаете, как и чем живут чехи, получите явки и пароли уютных ресторанчиков и найдете место, где готовят вкуснейший трдельник в городе. А еще я проведу для вас короткий курс чешского языка, чтобы вы могли лихо заказывать кофе в местных kavárnách (кофейнях), спрашивать дорогу или покупать сувениры.
Вам понадобится удобная обувь и билет на трамвай, который мы можем купить по пути.