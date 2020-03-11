2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Праги в экспресс-режиме

Мы прогуляемся по знаменитому пражскому треугольнику, охватившему ключевые достопримечательности города. По дороге я не буду перегружать вас фактами, зато поделюсь любопытными архитектурными деталями и секретами, скрытыми за фасадами. За пару часов вам откроются:

Вацлавская площадь , которая стала свидетелем судьбоносных событий в истории Праги. Вы узнаете о чешских праздниках, демонстрациях, фестивалях и поймете, как связаны с площадью Гагарин, Далай-лама и американский президент.

, которая стала свидетелем судьбоносных событий в истории Праги. Вы узнаете о чешских праздниках, демонстрациях, фестивалях и поймете, как связаны с площадью Гагарин, Далай-лама и американский президент. Староместская площадь — душа и сердце средневековой Праги с извилистыми сказочными улочками и красивейшим переплетением барокко, готики и ренессанса. Обязательно остановимся у легендарных курантов Орлой , которые оживают каждый час и демонстрируют маленькое кукольное представление.

— душа и сердце средневековой Праги с извилистыми сказочными улочками и красивейшим переплетением барокко, готики и ренессанса. Обязательно остановимся у легендарных , которые оживают каждый час и демонстрируют маленькое кукольное представление. Карлов мост , окруженный преданиями и красующийся на доброй половине чешских открыток. Мы пройдем по старинной брусчатке, полюбуемся двумя центрами Праги и проникнем в историю моста, связанную с магией и астрологией.

, окруженный преданиями и красующийся на доброй половине чешских открыток. Мы пройдем по старинной брусчатке, полюбуемся двумя центрами Праги и проникнем в историю моста, связанную с магией и астрологией. Пражский Град: осмотрим самый большой в мире действующий средневековый замковый комплекс, поговорим о старинных династиях Праги и восхитимся ажурным фасадом собора Cвятого Вита.

Почувствовать себя немножко чехом

Незаурядные истории я приправлю рассказами и наблюдениями о самой Чехии. Вы узнаете, как и чем живут чехи, получите явки и пароли уютных ресторанчиков и найдете место, где готовят вкуснейший трдельник в городе. А еще я проведу для вас короткий курс чешского языка, чтобы вы могли лихо заказывать кофе в местных kavárnách (кофейнях), спрашивать дорогу или покупать сувениры.