Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На лестнице возле входа в ратушу
Завтра в 09:30
15 сен в 14:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
Завтра в 09:30
14 сен в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
15 сен в 15:00
16 сен в 15:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
