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Познакомиться с «визитными карточками» финской столицы на веселой интерактивной прогулке

Irina
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Irina – ваш гид
Приглашаю совершить увлекательное погружение в прошлое Хельсинки.

Вы узнаете историю города и его знаменитых жителей, посетите тайные смотровые площадки, расшифруете секретные знаки, найдете молот Тора и научитесь делать защитный тотем!
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Жд вокзал
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых

Что вас ожидает

Полезные знания о Хельсинки
Вы услышите любопытные факты о городе и приоткроете страницы шведского и русского прошлого столицы. Познакомитесь с архитектурой XVII-XXI веков на примере здания железнодорожного вокзала, Сенатской и Торговой площадей, Кафедрального и Успенского соборов. Увидите старый рыбный рынок, парк Эспланада и главный городской универмаг. А ещё услышите, как живут, где отдыхают, чем питаются и что любят делать финны.

Интересные задания и познавательные игры
Вы разгадаете тайну финских троллей и воинственных викингов, устроите фотоохоту на животных и научитесь ориентироваться по древней карте. Посетите скрытые обзорные площадки, раскроете секрет дома с привидением и узнаете глубину «ведьминых колодцев». Кроме того, съедите фантастически вкусное мороженое и отлично повеселитесь.

Кому подойдет экскурсия

Детям 5-12 лет и родителям, любящим приключения.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены творческие задания, видеоматериалы, карты, шпионские устройства и все, что может понадобиться на маршруте юному детективу.
  • В стоимость не включены мороженое и шоколад на «дозаправку» юного агента и помощников-родителей.
  • Всех путешественников ждет приятный сюрприз-подарок в конце квеста.
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых
Экскурсия-квест по Хельсинки для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Жд вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 января 2020
Очень увлекательная экскурсия! Детям особенно понравилось! Спасибо Марии за интересные задания. Было весело и познавательно ))!

Irina проводит ещё 6 экскурсий

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