Что вас ожидает

Полезные знания о Хельсинки

Вы услышите любопытные факты о городе и приоткроете страницы шведского и русского прошлого столицы. Познакомитесь с архитектурой XVII-XXI веков на примере здания железнодорожного вокзала, Сенатской и Торговой площадей, Кафедрального и Успенского соборов. Увидите старый рыбный рынок, парк Эспланада и главный городской универмаг. А ещё услышите, как живут, где отдыхают, чем питаются и что любят делать финны.

Интересные задания и познавательные игры

Вы разгадаете тайну финских троллей и воинственных викингов, устроите фотоохоту на животных и научитесь ориентироваться по древней карте. Посетите скрытые обзорные площадки, раскроете секрет дома с привидением и узнаете глубину «ведьминых колодцев». Кроме того, съедите фантастически вкусное мороженое и отлично повеселитесь.

Кому подойдет экскурсия

Детям 5-12 лет и родителям, любящим приключения.