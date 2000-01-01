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Париж сквозь призму эпох

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8 отзывов
Галина
Галина – Гид из Парижа
Париж сквозь призму эпох
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • €20 за человека

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Париж сквозь призму эпох
Париж сквозь призму эпох

Что вы увидите

  • Собор Нотр Дам де Пари
  • остров Сите
  • Святая Капелла
  • дворец Правосудия
  • мост Менял и Новый мост
  • Комеди Франсез
  • Пале Рояль.
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров 🏝️ Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы ⭐️, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
Кому Париж обязан своим величием и великолепием? Как он развивался? Чтобы понять это, мы пройдем по этапам становления города — от поселения на острове Сите во времена галло-римлян до пышности 19 века. Попутно я открою секреты, которые хранят памятники: Консьержери, Дворец правосудия, театр Шатле, Новый мост (самый старый на самом деле), Институт Франции, Лувр, мосты Искусств и Менял.
Особое внимание уделим двум готическим «симфониям в камне» — собору Парижской Богоматери и капелле Сент-Шапель. Поговорим об архитектурных деталях и важных событиях, которые здесь произошли, а также разберемся, как тамплиеры связаны с проклятием французских королей.
Мои экскурсии 🧭 — не долгие исторические лекции, а дружеские диалоги. Увлеченно и понятно я расскажу не только о хрониках Парижа, но и о том, чем он жил и живет. Вы «увидите» образы средневекового города. Услышите, что волнует современных парижан, и, при возможности, продегустируете их любимые кофе и десерт 🍪. А еще мы заглянем на старейший цветочный рынок Парижа. Прогулка 👣 завершится у Лувра. Отсюда удобно добраться до других достопримечательностей 🏛️ и знаменитых магазинов.
Кому подойдет экскурсия: Путешественникам, которые хотят узнать об истории 📖 и жизни Парижа в дружеском, понятном формате.
Экскурсия проводится ежедневно (кроме воскресенья) в 10:30.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 перед фонтаном Сан Мишель
Место завершения
🏁 Луар
Париж сквозь призму эпох
Париж сквозь призму эпох
Париж сквозь призму эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина
Галина
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8 отзывов оставили туристы

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