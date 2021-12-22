Добро пожаловать на нашу по истине самую вкусную экскурсию! Вы сможете узнать рецепт знаменитого грузинского шашлыка,
Индивидуально
Добро пожаловать на нашу по истине самую вкусную экскурсию! Вы сможете узнать рецепт знаменитого грузинского шашлыка, приготовить его самостоятельно и насладиться им на природе в приятной компании.
Мы все отведаем, поговорим.
а за бокалом вина вы услышите знаменитые грузинские тосты.
Мы все отведаем, поговорим.
а за бокалом вина вы услышите знаменитые грузинские тосты.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что нас ждет:
- Мы поедем в красивейшее место Тбилиси с потрясающими видами.
- Узнаете об особенностях национальной кухни. Как правильно выбирать и подготавливать продукты для приготовления.
- Вы научитесь правильно использовать каждую грузинскую специю.
- А после вы приготовите шашлык: из баранины, свинины или курицы
- Приготовим сочные купаты
- Приготовим овощи на огне по старинному рецепту.
- Мы даем гарантию, что такого шашлыка Вы не пробовали.
- Самый вкусное завершение нашего мастер-класса — это застолье. Мы все отведаем, попробуем, поговорим и поднимем бокалы за наш день проведенный вместе. Вы услышите знаменитые грузинские тосты.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вино
- трансфер
- услуги гида
- мясо
- сыр
- овощи
- мангал
- шампура
- мебель для кемпинга
- Место начала и завершения?
- Площадь Свободы
- Когда и сколько длится
- Когда: каждый день в 11-00 или по договоренностиЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
каждый день в 11-00 или по договоренности
Георгий П.
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