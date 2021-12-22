Добро пожаловать на нашу по истине самую вкусную экскурсию! Вы сможете узнать рецепт знаменитого грузинского шашлыка, приготовить его самостоятельно и насладиться им на природе в приятной компании.



Мы все отведаем, поговорим.



а за бокалом вина вы услышите знаменитые грузинские тосты.