Ось нашего маршрута — Кура (Мтквари). Не просто река, а главная артерия Тбилиси, вдоль которой он отстраивался на протяжении веков. Отражённые в водах Куры силуэты Тбилиси — визитная карточка города. Пройдём по речным берегам и окрестностям. Я расскажу, как возник и развивался Тбилиси. И объясню его уникальную миссию — быть мостом между двумя мирами: Востоком и Западом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
- Речные ворота в древней городской крепостной стене.
- Проспект Николоза Бараташвили и старотбилисские домики c резными балконами.
- Метехская скала — «сердце города». Отсюда началось строительство Тбилиси.
- Церковь Успения Богородицы 13 века — образец средневекового зодчества.
- Памятник царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали.
- Метехский мост (мост Ста тысяч мучеников) — на этом месте хорезмийцы казнили 100 тысяч христиан.
- Две церкви у подножия Метехской скалы, возведённые в честь Ста тысяч мучеников и в честь Або Тбилели — небесного покровителя города.
- Абанотубани — уникальный район серных бань. Откровенный Восток в Тбилиси.
- Инжирное ущелье с образцами старинной застройки и водопадом в центре города.
- Памятник Нико Пиросмани — гордости Грузии.
- Мост мира — 156-метровый стальной каркас, покрытый стеклом. Пример современной архитектуры, удачно сочетающейся с историческим городским ландшафтом.
- Крепость Нарикала — самое древнее сооружение в Тбилиси, гораздо старше самого города.
- Саарбрюкеннский (Воронцовский) мост и Сухой мост — оба спроектированы Джованни Скудиери в 19 веке.
- Саарбрюккенская (Воронцовская) площадь. Когда-то в её центре стоял памятник наместнику царя на Кваказе — графу Михаилу Воронцову.
- Блошиный рынок — одно из самых колоритных мест Старого города.
- Вернисаж под открытым небом, где можно посмотреть или приобрести работы талантливых грузинских художников.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 418 туристов
По профессии я журналист, вместе с тем, являюсь лицензированным туристическим гидом, членом Ассоциации гидов Грузии. Свободно владею русским языком. Отдаю предпочтение любителям индивидуального туризма. При планировании туристических маршрутов обязательно учитываю запросы туристов, стараюсь, чтобы они чувствовали себя в Грузии как желанные гости. Могу предложить услуги гида, переводчика, оказать помощь в бронировании отелей и др.Задать вопрос
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