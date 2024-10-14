Прогулка вдоль Куры

Пройтись по набережным и мостам Тбилиси, следуя за течением его главной реки
Ось нашего маршрута — Кура (Мтквари). Не просто река, а главная артерия Тбилиси, вдоль которой он отстраивался на протяжении веков. Отражённые в водах Куры силуэты Тбилиси — визитная карточка города. Пройдём по речным берегам и окрестностям. Я расскажу, как возник и развивался Тбилиси. И объясню его уникальную миссию — быть мостом между двумя мирами: Востоком и Западом.
Прогулка вдоль Куры
Прогулка вдоль Куры
Прогулка вдоль Куры
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

  • Речные ворота в древней городской крепостной стене.
  • Проспект Николоза Бараташвили и старотбилисские домики c резными балконами.
  • Метехская скала — «сердце города». Отсюда началось строительство Тбилиси.
  • Церковь Успения Богородицы 13 века — образец средневекового зодчества.
  • Памятник царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали.
  • Метехский мост (мост Ста тысяч мучеников) — на этом месте хорезмийцы казнили 100 тысяч христиан.
  • Две церкви у подножия Метехской скалы, возведённые в честь Ста тысяч мучеников и в честь Або Тбилели — небесного покровителя города.
  • Абанотубани — уникальный район серных бань. Откровенный Восток в Тбилиси.
  • Инжирное ущелье с образцами старинной застройки и водопадом в центре города.
  • Памятник Нико Пиросмани — гордости Грузии.
  • Мост мира — 156-метровый стальной каркас, покрытый стеклом. Пример современной архитектуры, удачно сочетающейся с историческим городским ландшафтом.
  • Крепость Нарикала — самое древнее сооружение в Тбилиси, гораздо старше самого города.
  • Саарбрюкеннский (Воронцовский) мост и Сухой мост — оба спроектированы Джованни Скудиери в 19 веке.
  • Саарбрюккенская (Воронцовская) площадь. Когда-то в её центре стоял памятник наместнику царя на Кваказе — графу Михаилу Воронцову.
  • Блошиный рынок — одно из самых колоритных мест Старого города.
  • Вернисаж под открытым небом, где можно посмотреть или приобрести работы талантливых грузинских художников.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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