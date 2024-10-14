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Ось нашего маршрута — Кура (Мтквари). Не просто река, а главная артерия Тбилиси, вдоль которой он отстраивался на протяжении веков. Отражённые в водах Куры силуэты Тбилиси — визитная карточка города. Пройдём по речным берегам и окрестностям. Я расскажу, как возник и развивался Тбилиси. И объясню его уникальную миссию — быть мостом между двумя мирами: Востоком и Западом.