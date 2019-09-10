12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природа, ремесла и развлечения живописного побережья Коста Бланка на автомобиле

Irina
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Irina – представитель гидов
Наш маршрут на этой экскурсии состоит из трех пунктов, поэтому эта поездка получается весьма разнообразной и насыщенной впечатлениями, благодаря чему обычно нравится не только взрослым, но и детям.
От 185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще

Что вас ожидает

  • Деревня Гуадалест Это место является одним из самых посещаемых не только на побережье Коста Бланка, но и во всей Испании, оно притягивает туристов невероятными видами, которые открываются из небольшого замка и со смотровых площадок на озеро-водохранилище потрясающего бирюзового цвета, на долину среди гор, на сады и на черепичные крыши белых домиков. Кроме того, в этой деревне находится несколько тематических музеев, весьма любопытных: пыток (не для слабонервных!), кукольных домиков (посмотрите на фото — детализация исполнения потрясает воображение), солонок и перечниц (уникальное собрание этих изделий со всего мира и, порой, в самом невероятном дизайне), микрогигантов (экспонаты под лупой или микроскопом). А в местных сувенирных лавочках представлены вещи только испанского производства: украшения, кожаные сумки, веера, металлические декорации для дома и другое.
  • Мотомузей и небольшой рынок с местными ремесленными продуктами В музее представлена частная коллекция из 140 мотоциклов и нескольких миниатюрных автомобилей, возраст экспонатов варьируется от 20 до 70 лет: военные и светские, прекрасные и нелепые, удивительные и притягивающие внимание. На мини-рынке можно попробовать и купить разливное вино, а также сезонные фрукты и овощи, домашние колбасы и сыры, сладости, соусы и уксусы, оливковое масло, местные сладости, орехи и другое.
  • Последний пункт программы — на ваш выбор: водопады или парк движущихся динозавров. При желании можно даже разделиться: эти места расположены рядом. Водопады, конечно, довольно скромные (особенно ближе к осени), но зато там можно купаться. Кроме того, это очень живописное место, где можно с удовольствием прогуляться вдоль речки (маршрут около 1 км, с подъемом по лестнице в начале). Парк динозавров существует с 2014 года и занял место прежнего парка кактусов. При этом десятки разновидностей диковинных кактусов остались, а динозавры (воссозданные в натуральную величину) в них вписались идеально. Они немного двигаются (шеей, лапами, хвостом) и рычат, что иногда пугает самых маленьких детей. Зато остальным тут — раздолье: и бассейн-лягушатник, и коротенькое 3D-кино про малыша-динозаврика, и побродить среди зарослей кактусов и леденящего душу грозного рычания.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, работа водителя, платные трассы и парковки включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не входит: питание; вход в замок Гуадалеста (по желанию) 4 €; вход в музеи миниатюр, кукол и другие (по желанию) 3-5 €; вход на водопады Альгара 5 € (дети до 3-х лет бесплатно, дети 4-10 лет — 2 евро); вход в парк динозавров 15 € (дети до 3-х лет бесплатно, дети 4-12 лет — 10 евро) . Все цены указаны для взрослых, детям — скидки (до 12-15 лет) или бесплатно (до 3-4 лет).
  • Если хотите искупаться в водопадах, то не забудьте взять купальные принадлежности и, желательно, тапочки для плавания — в том случае, если вода с температурой +16…+18 вас не пугает.
  • Обязательно наденьте удобную обувь: каблуки или шлепанцы крайне не рекомендуются, ровной асфальтированной дороги в этот день почти не предвидится. Коляска на этом маршруте может быть не очень удобна — мостовые и уклоны в Гуадалесте, лестница на водопадах. Либо в комплекте с ней должен идти сильный папа.
  • С июня по сентябрь экскурсии обычно проходят в минигруппах от 4 до 8 человек. Если вас меньше, чем 6 человек, то, возможно, добавится еще кто-то. Если вас 6-8 человек, возможны скидки (напишите мне сообщение, пожалуйста). В низкий сезон, с октября по май, экскурсия проходит индивидуально, минимальное количество участников — 4, или эквивалент оплаты за 4-х. Если требуется строго индивидуальная экскурсия — уточните, пожалуйста, обсудим возможности.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте! Уменя и моего супруга Николая маленькая семейная компания туристического направления в Аликанте. Мы занимаемся экскурсиями уже с 2010 года. Нам близка идея отдыха без огромных отелей, питания по системе «все включено» и анимации на месте, ведь намного интереснее максимально погрузиться в атмосферу того региона, куда приехал: каждое утро здороваться с соседями, ходить на рынок, готовить из местных продуктов и изучать ближайшие окрестности спокойно и вдумчиво. И в последнем мы будем рады помочь туристам! Экскурсия маленькой группой (2-8 человек) не только позволит увидеть нечто новое и увлекательное, но и поможет узнать об интересных возможностях города и окрестностей, сориентироваться на месте в удобном для гостя режиме.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 сентября 2019
Экскурсия в Гуадалест и на водопады Альгар с Николаем очень понравилась. Нас было пятеро взрослых, Николай приехал к отелю четко к обговоренному времени. Минивэн РЕНО очень комфортабельный, чистый,разместились все,как кому удобно. Планировку экскурсии Николай предложил максимально рационально - сначала водопады (вход 5 евро), пока с утра там мало народу. Времени для прогулки и большого количества фоток предостаточно. Некоторые даже окунулись в воду, хотя она очень прохладная. После водопадов заехали на минирынок, где Николай подробно рассказал о вине, инжире, ликерах и других продуктах. Надегустировались и накупили домой сладостей и ликеры. Также посетили частный музей мотоциклов, интересно, рекомендуем (билет 3 евро взрослый). Ну, и последний пункт посещения - Гуадалест. Николай показал лучшее место для фотографирования на самом верху, рекомендовал уютное кафе с видом на лазурное водохранилище (комплексный обед за 16 евро, но можно и из меню выбрать). Далее у нас около 4х часов свободного времени, неспешно везде погуляли, пообедали, посетили музей солонок(очень рекомендуем, вход 3 евро. это частная коллекция семьи, которая собирала солонки и перечницы с XIX века. Их там видимо-невидимо. И хранительница этого музея -такая милая).
Фотографий от этой экскурсии огромное кол-во.
Николай по дороге рассказывал про Испанию, и отвечал на наши любопытные вопросы о житье-бытье.
Экскурсия ненапряжная, "природная". Николаю честь,хвала и пятерка за приятное проведение экскурсии. Рекомендуем.
26 октября 2018
Хорошая экскурсия Очень понравились музеи миниатюр и солонок Жаль что нельзя фотографировать
14 августа 2018
Хорошо продуманная не утомительная экскурсия.Великолепные виды,грамотное распределение времени между объектами.Все спокойно посмотрели.Море впечатлений,красивые фотографиии,вообщем отдохнули великолепно.Огромное спасибо Николаю!
28 июля 2018
Какие замечательные места мы посетили! Очень рекомендую выбрать фонтаны! Там есть где пройтись, побродить по мелкой воде/средней/поплавать в глубокой/спрыгнуть с трамплина! Вода холодная, тапки желательны для хождения (можно купить на месте 8-15€). Мы были с детьми 5 и 8 лет, они выдержали экскурсию, им было интересно походить-побродить. В Гуадалесте мы, взрослые, выбрали музей Casa Orduña-понравилось. Дети выбрали музей пыток, к счастью, почти ничего там не поняли. На остальные музеи у нас не хватило энергии. Очень ценно, что забирают от дома и возвращают домой! За это отдельное спасибо! Ирина и ее муж- очень приятные люди, езжайте, не раздумывайте!
20 июля 2018
Экскурсия нам очень понравилась! Интересный рассказ экскурсовода, иддивидуальный формат ( нет спешки). В купальнях водопадов Гуадалеста стоит искупаться, вода холодная, но не критиично. Мы купались с 6ти леним ребенком, все остались довольны. Деревня - музей Гуадалест завораживает видами , плюс небольшие , но оригинальные музеи , ну и кухня конечно...Очень приятная и интересная экскурсия!
19 июля 2018
Экскурсия с Николаем очень понравилась. Очень удачно объединены самые знаковые места региона Бенидорм в одну экскурсию : водопады Альгары и Гуадалест. Грамотно выверено оптимальное время для посещения каждого из них. С нами были дети 8 и 11 лет, не смотря на уже жаркий сезон и для них экскурсия оказалась интересной, а не утомительной. Спасибо.
15 сентября 2017
Николай забрал вовремя с указанного места,по дороге познакомил нас с информацией по Гуадалесту,с маршрутом экскурсии.Обязательно посетите водопады Альгар,поплавайте,-вода не такая холодная,как все говорят, просто изумительная!!Виды потрясающие.Интересно посетить местный рынок,который рядом с музеем мотоциклов.Там попробуйте прекрасное вино из винограда Мускатель,сам виноград,орехи с медом,и много всяких вкусняшек.Вино десертное просто замечательное!Нам очень понравилась экскурсия в Гуадалест,-Николай был очень внимательный ко всем членам нашей немногочисленной группы из 7 чел.,дал полноценную информацию по истории Гуадалесту, национальным обычаям и жизни в Испании.Огромный плюс-это индивидуальный подход к каждому,т.к. группа состояла из 7 чел.,что очень важно.
Наталья
19 августа 2017
Спасибо большое Николаю и Ирине! Нам все понравилось, было ощущение что нас сопровождал знакомый нам человек. Все рассказы и беседы прошли ненавязчиво в свободной форме, было интересно узнать историю посещаемых мест от Николая и получить информацию о многом другом, что не входило в экскурсионную тему. Еще раз выражаем благодарность! Мы прислушались к вашим советам! И спасибо за индивидуальный подход! Наталья и Степан. Будем рады встрече в следующий раз.
11 июля 2017
Мы получили огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и интереснейшего общения с Николаем.Спасибо за необычный маршрут и индивидуальный подход чудесного гида. От души всем рекомендуем.
3 июня 2017
Отличная однодневная экскурсия,есть возможность посмотреть местность чуть дальше от моря, горы, апельсиновые рощи, по пути были на местном рынке, где была возможность попробовать и купить фрукты и сувениры, водопады и виды прекрасны, Гудалест в горах тоже, все прошло легко и не утомительно.Были с малышом, при этом могли погулять в своем ритме. Очень комфортно и познавательно, рекомендую
Ещё 2 отзыва

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