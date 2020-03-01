Irina проводит ещё 5 экскурсий

Начнём сначала
Год назад в Аликанте приехал Евлампий, известный путешественник, искатель сокровищ и ценитель гастрономии разных стран. Ему в руки попали старинные свидетельства о величайшем сокровище города. Однако документ оказался таким старым, что теперь невозможно определить точно, что же это за дар: бриллианты? Оливковое масло? Древние свитки?..
Через неделю после своего приезда Евлампий исчез. Его родственники обратились в детективное агентство за помощью в розыске пропавшего. Но детективы находятся в России, поэтому ему нужны помощники на месте.
Итак, ваша задача — разыскать Евлампия и попутно увидеть древний Аликанте с разных ракурсов.
Вам предстоит:
Вас ждут яркие впечатления во время прогулки, которые закрепят новые знания о городе и согреют душу в холодное время года.