Irina проводит ещё 5 экскурсий

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Побыть детективом, исследовать испанскую крепость и разгадать город-загадку

Irina
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Irina – представитель гидов
Шаг за шагом вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями Аликанте и откроете их историю через тайны, головоломки и расследования.

На игровой экскурсии вы заглянете в каждый уголок древнего замка Санта-Барбара, пообщаетесь с местными на русско-испанском и полюбуетесь городом с самой высокой точки.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
Встреча в крепости Санта Барбара
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«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест

Что вас ожидает

Начнём сначала
Год назад в Аликанте приехал Евлампий, известный путешественник, искатель сокровищ и ценитель гастрономии разных стран. Ему в руки попали старинные свидетельства о величайшем сокровище города. Однако документ оказался таким старым, что теперь невозможно определить точно, что же это за дар: бриллианты? Оливковое масло? Древние свитки?..

Через неделю после своего приезда Евлампий исчез. Его родственники обратились в детективное агентство за помощью в розыске пропавшего. Но детективы находятся в России, поэтому ему нужны помощники на месте.

Итак, ваша задача — разыскать Евлампия и попутно увидеть древний Аликанте с разных ракурсов.

Вам предстоит:

  • вспомнить навыки работы с компасом и отыскать таинственного незнакомца, который находится в крепости уже 80 лет;
  • изучить крепость, включая самые тёмные углы, и узнать её историю;
  • пообщаться с местными жителями (незнание испанского не станет помехой);
  • увидеть самую красивую площадь, самую необычную улицу и пройтись по знаменитой набережной;
  • взглянуть на город с высочайшей точки;
  • услышать легенды и узнать, чем христиане насмешили мавров;
  • исследовать улики и сделать выводы;
  • познакомиться со шпио… ой! узнаете на месте;
  • попробовать аликантийский напиток, достойный королей.

Вас ждут яркие впечатления во время прогулки, которые закрепят новые знания о городе и согреют душу в холодное время года.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Игра предназначена для взрослых, поскольку квест предполагает дегустацию алкогольных напитков (дети от 14 лет могут участвовать в игре, но с ограничениями).
  • Минимальное количество участников — 3. Иначе прогулка-квест будет на такой динамичной и интересной.
  • Прогулка начинается в крепости, куда вы добираетесь самостоятельно (можно подняться пешком или доехать на машине).
  • Пожалуйста, одевайтесь удобно. Нас ждёт активная часть в крепости, на мостовой и на склонах.
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест
«Главное сокровище Аликанте»: прогулка-квест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в крепости Санта Барбара.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте! Уменя и моего супруга Николая маленькая семейная компания туристического направления в Аликанте. Мы занимаемся экскурсиями уже с 2010 года. Нам близка идея отдыха без огромных отелей, питания по системе «все включено» и анимации на месте, ведь намного интереснее максимально погрузиться в атмосферу того региона, куда приехал: каждое утро здороваться с соседями, ходить на рынок, готовить из местных продуктов и изучать ближайшие окрестности спокойно и вдумчиво. И в последнем мы будем рады помочь туристам! Экскурсия маленькой группой (2-8 человек) не только позволит увидеть нечто новое и увлекательное, но и поможет узнать об интересных возможностях города и окрестностей, сориентироваться на месте в удобном для гостя режиме.
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