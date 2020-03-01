Irina проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Начнём сначала

Год назад в Аликанте приехал Евлампий, известный путешественник, искатель сокровищ и ценитель гастрономии разных стран. Ему в руки попали старинные свидетельства о величайшем сокровище города. Однако документ оказался таким старым, что теперь невозможно определить точно, что же это за дар: бриллианты? Оливковое масло? Древние свитки?..

Через неделю после своего приезда Евлампий исчез. Его родственники обратились в детективное агентство за помощью в розыске пропавшего. Но детективы находятся в России, поэтому ему нужны помощники на месте.

Итак, ваша задача — разыскать Евлампия и попутно увидеть древний Аликанте с разных ракурсов.

Вам предстоит:

вспомнить навыки работы с компасом и отыскать таинственного незнакомца, который находится в крепости уже 80 лет;

изучить крепость, включая самые тёмные углы, и узнать её историю;

пообщаться с местными жителями (незнание испанского не станет помехой);

увидеть самую красивую площадь, самую необычную улицу и пройтись по знаменитой набережной;

взглянуть на город с высочайшей точки;

услышать легенды и узнать, чем христиане насмешили мавров;

исследовать улики и сделать выводы;

познакомиться со шпио… ой! узнаете на месте;

попробовать аликантийский напиток, достойный королей.

Вас ждут яркие впечатления во время прогулки, которые закрепят новые знания о городе и согреют душу в холодное время года.