Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Пещеры Канелобре и уютный Бусот

Увидеть крупнейшие пещерные образования в Европе и открыть аутентичный городок по соседству

Виктория
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Виктория – ваш гид
В самой большой пещере Испании, открытой для публики, вы разгадаете секреты удивительных форм Канелобре, увидите их в красивой подсветке и услышите о последствиях Гражданской войны.

А в колоритном Бусоте посетите интерактивный музей этнической музыки, взглянете на оливковые плантации с крепостных руин и отведаете местного пива с тапасами.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Аликанте
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Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот

Что вас ожидает

Природное чудо Испании
Я расскажу о происхождении названия пещеры и объясню, как образуются эти причудливые формы. В сопровождении умиротворяющей музыки вы прогуляетесь среди сталактитов и сталагмитов, подсвеченных разными цветами. Вместе попробуем применить воображение и дать им названия с историей. А позже вы сможете представить, каких трудов стоило обнаружить пещеру во времена, когда нельзя было осветить и половины помещения. Узнаете, как местным жителям удалось повлиять на открытие пещеры для туристов, что здесь происходило в период Гражданской войны и почему последствия тех лет уже нельзя исправить.

Уютный городок у подножия горы
После пещер вы прогуляетесь по атмосферному Бусоту. Посетите музей этнической музыки, где собраны инструменты со всего мира. У каждой витрины увидите электронную панель, на которой сможете найти инструмент и его звучание, откроете нетривиальные образцы и вдохновитесь их звуками. Заглянете в католический храм и отправитесь к подножью разрушенной крепости Бусот, где вам откроются прекрасные виды на оливковые плантации. А перед подъемом, по настроению, наведаемся в кафе за кружкой холодного пива или другого напитка и отличными местными тапасами.

Организационные детали

  • Я смогу вас забрать из любой точки Аликанте или из соседних городов по договоренности
  • Экскурсия проходит на автомобиле AUDI A4
  • Отдельно оплачиваются билеты в пещеры — 7 евро/взрослого и 3,50 евро/ребенка, а также еда и напитки
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот
Пещеры Канелобре и уютный Бусот

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Аликанте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Hola, amigos! Меня зовут Виктория, и я ваш проводник и помощник в Испании. Я переехала в эту солнечную страну почти 10 лет назад, продолжив здесь профессиональную карьеру в волейболе. Отыграв в высшей лиге несколько лет, решила, что не хочу покидать этот волшебный край, и осталась. Мне нравится быть частью этой страны, и я с радостью перенимаю ее привычки и обычаи — например, в мою жизнь плавно вошла сиеста. С радостью покажу вам старинные крепости, таинственные замки, уютные пляжи и другие интересные места Средиземноморья! Наши путешествия вы еще долго будете вспоминать со словами: «Как же там было здорово!», «Так красиво не бывает...» или «Это было вкусно!»
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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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