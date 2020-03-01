Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Природное чудо Испании

Я расскажу о происхождении названия пещеры и объясню, как образуются эти причудливые формы. В сопровождении умиротворяющей музыки вы прогуляетесь среди сталактитов и сталагмитов, подсвеченных разными цветами. Вместе попробуем применить воображение и дать им названия с историей. А позже вы сможете представить, каких трудов стоило обнаружить пещеру во времена, когда нельзя было осветить и половины помещения. Узнаете, как местным жителям удалось повлиять на открытие пещеры для туристов, что здесь происходило в период Гражданской войны и почему последствия тех лет уже нельзя исправить.

Уютный городок у подножия горы

После пещер вы прогуляетесь по атмосферному Бусоту. Посетите музей этнической музыки, где собраны инструменты со всего мира. У каждой витрины увидите электронную панель, на которой сможете найти инструмент и его звучание, откроете нетривиальные образцы и вдохновитесь их звуками. Заглянете в католический храм и отправитесь к подножью разрушенной крепости Бусот, где вам откроются прекрасные виды на оливковые плантации. А перед подъемом, по настроению, наведаемся в кафе за кружкой холодного пива или другого напитка и отличными местными тапасами.