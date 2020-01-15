5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень хорошая работа, спасибо. Николай вовремя приехал, сто баллов ему за то, что привез с собой бустеры для двух восьмилеток! Для меня было важно безопасное перемещение детей.

Путешествие довольно длительное, прошло без заминок. На территории парка Николай рассказывал занимательные факты о животных. Дети были в восторге. Удалось увидеть всех животных, всех погладить и покормить. Думаю, если бы мы ехали самостоятельно, многое бы нам сделать не удалось. А эти гиды довольно давно сотрудничают с сотрудниками парка, поэтому мы и в очереди не стояли нигде и места хорошие занимали.

единственный недостаток - дорого)) Но мы решили, что лучше заплатить за нашу компанию в 5 человек, чтобы не думать как без личного транспорта добираться с пересадками и такси, со стариками и детьми.

Спасибо!