5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное путешествие в мир животных

Irina
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Irina – представитель гидов
Сафари-парк – пространство, где большинство животных содержится без клеток, в условиях, максимально приближенных к естественным.

“Айтана” - это 1.5 гектара, населенных животными с пяти континентов: здесь вы будете вблизи наблюдать за ними и узнаете много интересных фактов об их жизни, взаимоотношениях и поведении.
От 185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, почему бегемот – самое опасное животное Африки, сколько весит сердце жирафа, где в мире еще живут дикие лошади и многое другое.
  • Вы с любопытством обнаружите, как некоторые из животных подстраиваются под новые условия: людей не боятся, сопровождают караван автомобилей всю дорогу, некоторые ловко воруют еду, предназначенную для других обитателей (и будут не прочь исследовать неосторожно оставленную открытой машину), другие рвутся общаться и требуют непременно почесать за ушком. Многие из них наверняка не отказались бы от таблички на шею: «фотографируюсь за еду»!

Кто вас ожидает

  • Вдоль маршрута экскурсии свободно бродят козлы, олени, ламы, пони, жирафы, зебры;
  • В частично огороженных для безопасности посетителей локациях обитают страусы, верблюды, быки нескольких видов, слоны, дикие лошади, бегемоты;
  • В закрытых вольерах живут хищники – львы, тигры, волки, леопарды, пумы, рыси, а также мелкие животные – попугаи, копибары, носухи, хорьки, дикобразы, удавы, еноты, лисы, обезьяны.

Как проходит экскурсия

  • В 9.00-9.45 мы забираем вас из дома или другого удобного вам места в Аликанте, Бенидорме, Вильяхойосе или Эль Кампельо.
  • В 11.00 заезжаем в парк на машине, следуя за автомобилем сотрудника парка, который везет еду для животных. Этот человек с удовольствием знакомит посетителей со своими подопечными: вот белокурая лама Шакира, а там дальше разевает рот бегемот Симба, деликатно забирает цветную капусту полуметровым языком жирафа Шэрон… Кроме того, он же дает подержать в руках рога оленя и непривычно тяжелое, до 2 кг, яйцо страуса.
  • Следуем на нашем автомобиле по маршруту парка, делая многочисленные остановки. На каждой остановке пассажиры выходят из машин, а мы рассказываем об обитателях этого места. Желающие покормят некоторых животных – еду даст сотрудник парка, с собой везти ничего не надо.  В целом, маршрут на автомобиле занимает 2-2,5 часа.
  • Проезжаем по вольерам со львами и с тиграми, не выходя из машин и не останавливаясь, с закрытыми окнами и дверьми.
  • Последняя часть визита – пешеходная, по части парка с небольшими клетками, в которых живут шиншиллы, хорьки, попугаи, носухи, еноты и другие животные. Сюда же сотрудники парка часто определяют подрастающую “малышню” – потомство разных видов, которое родилось в парке.  Занимает 20-40 минут.
  • Возвращение домой: приезжаем в 14.30-15.00.

Организационные детали

  • Сафари “Айтана” располагается в горах, на высоте 1 км над уровнем моря, в удалении от населенных пунктов (в 75 км от Аликанте, в 35 – от Бенидорма и в 30 – от ближайшего побережья), добраться сюда можно только на автомобиле.
  • С июня по сентябрь экскурсии обычно проходят в минигруппах от 4 до 8 человек. Если вас меньше, чем 6 человек, то, возможно, добавится еще кто-то. Если вас 6-8 человек, возможны скидки (напишите мне сообщение, пожалуйста). В низкий сезон, с октября по май, экскурсия проходит индивидуально, минимальное количество участников — 4, или эквивалент оплаты за 4-х. Если требуется строго индивидуальная экскурсия — уточните, пожалуйста, обсудим возможности.

Стоимость

  • В стоимость входят: проезд, платные трассы, работа водителя/гида.
  • В стоимость не входят входные билеты в парк: взрослый – 20 евро, дети от 4 до 10 лет – 16 евро, до 3х лет включительно – бесплатно. При выезде из Бенидорма доплата: +5 евро за участника.

Одежда

  • Парк – это не ухоженный сад, даже дорога не везде асфальтирована, также встречаются экскременты животных, поэтому обувайтесь соответственно: удобная обувь без каблуков.
  • Высота 1 км над уровнем моря дает иногда разницу температуры воздуха с побережьем до 10 градусов. Не забудьте взять кофту/ветровку.
  • В жаркие солнечные дни мы рекомендуем брать головные уборы и запас воды: по маршруту взять воду будет негде, купить можно только на входе/выходе.

Питание

  • Обед не включен в экскурсию: продолжительность экскурсии не столь велика, а обед в Испании длится короче часа только в ресторанах быстрого питания. Есть возможность добавить обед в программу по согласованию с нами, это +25 евро к общей цене и часа 1,5 дополнительно ко времени. Но лучше возьмите с собой какой-то перекус.

Общие рекомендации

  • Кормить животных в парке своей едой строжайше запрещают правила, но в виде исключения, если хотите, возьмите с собой небольшой арбуз или дыню: с разрешения сотрудника парка ими можно весьма эффектно покормить бегемотов. Также подойдут цельные, не кусочками, яблоки.
  • Вы общаетесь с животными на свой страх и риск, под личную ответственность.
  • Дорога до места – это частично серпантин. Если вас укачивает, то запаситесь средствами, которые помогут избежать неприятных последствий. В испанских аптеках вы найдете эффективное средство от укачивания (версии для взрослых и для детей) – biodramina
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»
Сафари-парк «Айтана»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте! Уменя и моего супруга Николая маленькая семейная компания туристического направления в Аликанте. Мы занимаемся экскурсиями уже с 2010 года. Нам близка идея отдыха без огромных отелей, питания по системе «все включено» и анимации на месте, ведь намного интереснее максимально погрузиться в атмосферу того региона, куда приехал: каждое утро здороваться с соседями, ходить на рынок, готовить из местных продуктов и изучать ближайшие окрестности спокойно и вдумчиво. И в последнем мы будем рады помочь туристам! Экскурсия маленькой группой (2-8 человек) не только позволит увидеть нечто новое и увлекательное, но и поможет узнать об интересных возможностях города и окрестностей, сориентироваться на месте в удобном для гостя режиме.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Были на экскурсии в январе 2020г. с детьми. Нам, как жителям мегаполиса, очень понравилась прогулка по парку, дети были в восторге от животных. Масса положительных эмоций, идеально приезжать к моменту кормления животных. Рекомендуем к посещению!!
5 августа 2019
Очень хорошая работа, спасибо. Николай вовремя приехал, сто баллов ему за то, что привез с собой бустеры для двух восьмилеток! Для меня было важно безопасное перемещение детей.
Путешествие довольно длительное, прошло без заминок. На территории парка Николай рассказывал занимательные факты о животных. Дети были в восторге. Удалось увидеть всех животных, всех погладить и покормить. Думаю, если бы мы ехали самостоятельно, многое бы нам сделать не удалось. А эти гиды довольно давно сотрудничают с сотрудниками парка, поэтому мы и в очереди не стояли нигде и места хорошие занимали.
единственный недостаток - дорого)) Но мы решили, что лучше заплатить за нашу компанию в 5 человек, чтобы не думать как без личного транспорта добираться с пересадками и такси, со стариками и детьми.
Спасибо!
16 мая 2019
Добрый день, нам всё очень понравилось, но не очень корректно задавать вопросы оцените года как рассказчика, оцените знания года на этой экскурсии. Эта экскурсия, в основном, подразумевает трансфер в парк и обратно. А так: машина приехала вовремя, год был корректен, отвечал на наши вопросы, во время привез в парк и доставил обратно
17 августа 2017
Экскурсия понравилась. Спасибо Николаю за интересный рассказ о представленных животных. Особенно впечатлили бегемоты и слоны. По времени все рассчитано хорошо. Не утомительно и остается еще время на купание. единственный минус во время нашей экскурсии было очень жарко.
Татьяна
2 мая 2017
Сафари-парк - это отличное развлечение для детей, и любопытно для взрослых, которые еще немного дети))) Очень приятно провели время. Дети трогали слона!!!

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