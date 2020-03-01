Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Гуадалест изнутри

Вы услышите, кем и когда был основан Гуадалест и как складывалась его история на протяжении столетий. Погуляете по старинным узким улочкам и заглянете в принадлежащие местным жителям необычные магазины со сделанными вручную товарами. А также раскроете, благодаря кому в городе появились фонтаны с питьевой водой, и почему в Гуадалесте так много музеев.

Мавританский замок и бирюзовое «озеро»

Расположенный в окружении высоких горных хребтов, Гуадалест впечатлит вас своими невероятными пейзажами. Так, поднявшись к старинному крепостному замку на вершине скалы, вы увидите ярко-бирюзовое «озеро». На самом деле, это не озеро, а искусственно созданное водохранилище. Я обязательно расскажу, с чем связан его необычный цвет.