Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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Вдохновиться одним из самых красивых уголков Испании на дружеской экскурсии

Виктория
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Виктория – ваш гид
Гуадалест — самая посещаемая достопримечательность страны после музея Прадо и Саграды Фамилии.

И это притом, что в нем живет всего 217 человек! Вы узнаете, чем же этот крохотный городок привлекает путешественников со всего мира, и погрузитесь в традиции и быт его жителей.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Аликанте и Бенидорма
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Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест

Что вас ожидает

Гуадалест изнутри
Вы услышите, кем и когда был основан Гуадалест и как складывалась его история на протяжении столетий. Погуляете по старинным узким улочкам и заглянете в принадлежащие местным жителям необычные магазины со сделанными вручную товарами. А также раскроете, благодаря кому в городе появились фонтаны с питьевой водой, и почему в Гуадалесте так много музеев.

Мавританский замок и бирюзовое «озеро»
Расположенный в окружении высоких горных хребтов, Гуадалест впечатлит вас своими невероятными пейзажами. Так, поднявшись к старинному крепостному замку на вершине скалы, вы увидите ярко-бирюзовое «озеро». На самом деле, это не озеро, а искусственно созданное водохранилище. Я обязательно расскажу, с чем связан его необычный цвет.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле AUDI A4
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В Гуадалесте очень много небольших музеев. По желанию я могу оставить свободное время для их посещения.
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест
Живописное путешествие в город-музей Гуадалест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Аликанте и Бенидорма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Hola, amigos! Меня зовут Виктория, и я ваш проводник и помощник в Испании. Я переехала в эту солнечную страну почти 10 лет назад, продолжив здесь профессиональную карьеру в волейболе. Отыграв в высшей лиге несколько лет, решила, что не хочу покидать этот волшебный край, и осталась. Мне нравится быть частью этой страны, и я с радостью перенимаю ее привычки и обычаи — например, в мою жизнь плавно вошла сиеста. С радостью покажу вам старинные крепости, таинственные замки, уютные пляжи и другие интересные места Средиземноморья! Наши путешествия вы еще долго будете вспоминать со словами: «Как же там было здорово!», «Так красиво не бывает...» или «Это было вкусно!»
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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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