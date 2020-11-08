Как добраться до Астурии на самолёте
В Астурии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Asturias Airport» вам не избежать
Список аэропортов Астурии
- Астуриас OVDAsturias Airport
Самые дешёвые билеты в Астурию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 782
|1ч 35м
|18.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|4 369
|1ч 40м
|17.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|4 541
|11ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|4 919
|8ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 776
|32ч 10м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|6 427
|26ч 50м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|6 449
|35ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|6 994
|45ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|8 713
|39ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|9 657
|36ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Астурии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Астурии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Берлин, Лион, Майами и Милан
- 23.12.202004.01.2021
- 20.11.202027.01.2021
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