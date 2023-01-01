Вы считаете, что четыре часа это мало, для того, чтобы познакомиться с Барселоной? Совершенно с Вами согласны. Именно поэтому мы предлагаем эту пешеходную экскурсию на целый день, где Вы с гидом не спеша пройдете по самым интересным местам в Барселоне, увидите как старый город, так и современную Барселону. У Вас будет время зайти в многочисленные сувенирные лавочки, сделать множество фотографий. За время экскурсии Вы побываете в кварталах Эйшампле, Готический, Борн. Мы предложим Вам обед в одном из традиционных ресторанчиков. Таким образом Вы сможете попробовать традиционную каталонскую гастрономию.

В программе:

Квартал Борн— почему здесь проводились все дуэли?

Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.

Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.

•Рынок Борн — познакомьтесь с Барселоной 15 века:

Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.

Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей,

окон и крыши?

•Французский вокзал — что сейчас здесь находится и как еще используют этот вокзал:

Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.

Церковь Санта Мария дель Мар — чем она знаменита.

Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.

Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.

Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.

•Римские колонны — как зародилась Барселона:

Площадь Сан Фелип Нери — какой известный фильм здесь снимался.

Рынок Бокерия — не пропустите самый известный рынок каталонской столицы.

•Еврейский квартал — где находится самая старая синагога в Европе:

Рамблас — какое же правильное название: Рамбла или Рамблас?

•Квартал раздора — что общего имеет этот квартал с фруктами и войнами:

Дворей Каталонской музыки — посмотрите на знаменитое здание изнутри.

и многое, многое другое.