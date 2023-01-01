Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день

Барселона

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Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день
Барселона: индивидуальная пешая прогулка на целый день

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал Борн
  • Кафедральный собор
  • Улицы Рамбла
  • Пасео де Грасия
  • Рынок Борн
  • Собор Святого Семейства
  • Дом Бальо
  • Французский вокзал
  • Дом Мила
  • Церковь Санта Мария дель Мар
  • Площадь Каталонии
  • Площадь Короля
  • Музей истории города
  • Римские колонны
  • Площадь Сан Фелип Нери
  • Рынок Бокерия
  • Еврейский квартал
  • Квартал раздора
  • Дворей Каталонской музыки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы считаете, что четыре часа это мало, для того, чтобы познакомиться с Барселоной? Совершенно с Вами согласны. Именно поэтому мы предлагаем эту пешеходную экскурсию на целый день, где Вы с гидом не спеша пройдете по самым интересным местам в Барселоне, увидите как старый город, так и современную Барселону. У Вас будет время зайти в многочисленные сувенирные лавочки, сделать множество фотографий. За время экскурсии Вы побываете в кварталах Эйшампле, Готический, Борн. Мы предложим Вам обед в одном из традиционных ресторанчиков. Таким образом Вы сможете попробовать традиционную каталонскую гастрономию.

В программе:

  • Квартал Борн— почему здесь проводились все дуэли?
  • Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
  • Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.

•Рынок Борн — познакомьтесь с Барселоной 15 века:

Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей,
окон и крыши?

•Французский вокзал — что сейчас здесь находится и как еще используют этот вокзал:

  • Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
  • Церковь Санта Мария дель Мар — чем она знаменита.
  • Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.
  • Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.
  • Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.

•Римские колонны — как зародилась Барселона:

  • Площадь Сан Фелип Нери — какой известный фильм здесь снимался.
  • Рынок Бокерия — не пропустите самый известный рынок каталонской столицы.

•Еврейский квартал — где находится самая старая синагога в Европе:

Рамблас — какое же правильное название: Рамбла или Рамблас?

•Квартал раздора — что общего имеет этот квартал с фруктами и войнами:

Дворей Каталонской музыки — посмотрите на знаменитое здание изнутри.
и многое, многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В цену входит:
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • В цену не входит:
  • Питание
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Билеты в различные музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или апартаменты
Завершение: Готический квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Пожалуйста, укажите, если с Вами будут дети.
  • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды.
  • По пути мы будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий.
  • Напитки, еда, сувениры не входят в стоимость экскурсии. Однако мы предложим Вам возможность пообедать в типичном испанском ресторане и попробовать традиционные напитки

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