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Описание
Вы считаете, что четыре часа это мало, для того, чтобы познакомиться с Барселоной? Совершенно с Вами согласны. Именно поэтому мы предлагаем эту пешеходную экскурсию на целый день, где Вы с гидом не спеша пройдете по самым интересным местам в Барселоне, увидите как старый город, так и современную Барселону. У Вас будет время зайти в многочисленные сувенирные лавочки, сделать множество фотографий. За время экскурсии Вы побываете в кварталах Эйшампле, Готический, Борн. Мы предложим Вам обед в одном из традиционных ресторанчиков. Таким образом Вы сможете попробовать традиционную каталонскую гастрономию.
В программе:
Квартал Борн— почему здесь проводились все дуэли?
Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.
•Рынок Борн — познакомьтесь с Барселоной 15 века:
Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей,
окон и крыши?
•Французский вокзал — что сейчас здесь находится и как еще используют этот вокзал:
Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
Церковь Санта Мария дель Мар — чем она знаменита.
Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.
Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.
Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.
•Римские колонны — как зародилась Барселона:
Площадь Сан Фелип Нери — какой известный фильм здесь снимался.
Рынок Бокерия — не пропустите самый известный рынок каталонской столицы.
•Еврейский квартал — где находится самая старая синагога в Европе:
Рамблас — какое же правильное название: Рамбла или Рамблас?
•Квартал раздора — что общего имеет этот квартал с фруктами и войнами:
Дворей Каталонской музыки — посмотрите на знаменитое здание изнутри.
и многое, многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
В цену входит:
Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
В цену не входит:
Питание
Сувениры
Чаевые
Билеты в различные музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или апартаменты
Завершение: Готический квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное, в любой день. Заказ не позднее, чем за 24 часа до начала.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Организационные детали
Пожалуйста, укажите, если с Вами будут дети.
Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь. В жаркие дни захватите с собой бутылочку воды.
По пути мы будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий.
Напитки, еда, сувениры не входят в стоимость экскурсии. Однако мы предложим Вам возможность пообедать в типичном испанском ресторане и попробовать традиционные напитки
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