Роман Б.
Роман Б. – Гид из Барселоны
Instagram-Тур
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Instagram-Тур
Instagram-Тур

Что вы увидите

  • Парк Гуэль
  • Монжуик
  • Госпиталь Сан-Пау
  • Готический квартал
  • Парк Лабиринт
  • Гору Тибидабо
  • Дворец Педральбес
  • Пляж
Instagram тур — это красивая и информативная программа с посещением секретных мест, вы узнаете места в Барселоне, где проводились съемки фильмов «Три метра над уровнем неба», «Парфюмер», «Вики, Кристина, Барселона» и даже сможете воссоздать точную копию кадров из некоторых известных сцен.
Также можем сделать впечатляющие фотографии 📸 с самой высшей точки Барселоны и испытать захватывающий дух эмоций, прочувствовать свободу с высоты птичьего полета и получить крутые кадры!
Что входит
  • Фотосъемка
  • Услуги гида
  • Стоимость входных билетов в парк
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Catalunya, 21, 08002 Barcelona
Instagram-Тур
Instagram-Тур
Instagram-Тур
Instagram-Тур
Instagram-Тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Б.
Роман Б.
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