Instagram тур — это красивая и информативная программа с посещением секретных мест, вы узнаете места в Барселоне, где проводились съемки фильмов «Три метра над уровнем неба», «Парфюмер», «Вики, Кристина, Барселона» и даже сможете воссоздать точную копию кадров из некоторых известных сцен.
Также можем сделать впечатляющие фотографии 📸 с самой высшей точки Барселоны и испытать захватывающий дух эмоций, прочувствовать свободу с высоты птичьего полета и получить крутые кадры!
Что входит
Фотосъемка
Услуги гида
Стоимость входных билетов в парк
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Catalunya, 21, 08002 Barcelona
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.