Instagram тур — это красивая и информативная программа с посещением секретных мест, вы узнаете места в Барселоне, где проводились съемки фильмов «Три метра над уровнем неба», «Парфюмер», «Вики, Кристина, Барселона» и даже сможете воссоздать точную копию кадров из некоторых известных сцен.

Также можем сделать впечатляющие фотографии 📸 с самой высшей точки Барселоны и испытать захватывающий дух эмоций, прочувствовать свободу с высоты птичьего полета и получить крутые кадры!