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Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа

5
2 отзыва
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Барселоны
Наша команда состоит из гидов, которые давно живут в Барселоне.

Все мы отлично владеем испанским языком и уже на протяжение 5 лет с радостью проводим как групповые, так и индивидуальные экскурсии 🧭 по городу.

На нашей экскурсии вам точно не будет скучно — вы погрузитесь «вглубь времен», увидите красивейшие 🤩 памятники и другие достопримечательности 🏛️ Барселоны, а также сможете почувствовать себя самым настоящим каталонцем.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €90 за экскурсию

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Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа

Что вы увидите

  • Саграда Фамилия
  • Кафедральный Собор
  • Рынок Бокерия
  • Рамбла
  • Площадь Каталонии
  • Римские колонны
  • Дом Батло
  • Дом Мила
  • Дом Аматье
  • Пасео де Грасия и т. д.
Во время этой экскурсии 🧭 мы пройдем "вглубь времен": Вы увидите Барселону стиля модерн и такие его памятники как Собор Святого Семейства, Дом Мила, Дом Батьо. Вы также познакомитесь с готической Барселоной, ее Кафедральным Собором, Римскими колоннами и городскими стенами. Наш гид расскажет Вам о традициях Каталонии, чем она отличается от остальных регионов Испании. Вместе Вы сможете попробовать вермут в одном из традиционных ресторанчиков города или согреться кружечкой шоколада в доме Аматье. Возле памятника подводной лодке ⚓ Вы узнаете о каталонском Леонардо Да Винчи. Прогулясь по великолепному бульвару Пасео Де Грасия, Вы выйдете к Плошади Каталонии и услышите о городе света.

В программе:

  • •Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
  • •Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.
•Дом с шипами — памятник модернизма, похожий на сказочный дворец
•Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
•Римские колонны — познакомьтесь с римской Барселоной.
•Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?
•Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
•Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город 🏙️ будущего? Вы откроете эти секреты.
•Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей 📖, удивляющая подходами к каждому зданию.
•Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.
•Квартал раздора — что общего есть у этого квартала с фруктами и войнами.
•Площадь Сан Джаума — что скрывается под плитами самой "политической" площади Каталонии.
•Рынок Бокерия — не пропустите самый известный рынок Барселоны.
Знакомство с Каталонией
Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.
Что входит
  • 4-часовая экскурсия с гидом
  • Гид отвечает на все ваши вопросы после экскурсии
  • Бесплатны карты города.
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Билеты в различные музеи.
Начало
🚩 Ваш отель или апартаменты
Место завершения
🏁 В зависимости от места начала экскурсии
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа
Ваши первые шаги по Барселоне: индивидуальная экскурсия 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения П.
Ксения П.
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2 отзыва оставили туристы

Ксения П. проводит ещё 2 экскурсии

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