Во время этой экскурсии 🧭 мы пройдем "вглубь времен": Вы увидите Барселону стиля модерн и такие его памятники как Собор Святого Семейства, Дом Мила, Дом Батьо. Вы также познакомитесь с готической Барселоной, ее Кафедральным Собором, Римскими колоннами и городскими стенами. Наш гид расскажет Вам о традициях Каталонии, чем она отличается от остальных регионов Испании. Вместе Вы сможете попробовать вермут в одном из традиционных ресторанчиков города или согреться кружечкой шоколада в доме Аматье. Возле памятника подводной лодке ⚓ Вы узнаете о каталонском Леонардо Да Винчи. Прогулясь по великолепному бульвару Пасео Де Грасия, Вы выйдете к Плошади Каталонии и услышите о городе света.

В программе:

•Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.

•Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.

•Дом с шипами — памятник модернизма, похожий на сказочный дворец

•Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.

•Римские колонны — познакомьтесь с римской Барселоной.

•Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?

•Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.

•Площадь Каталонии — Что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город 🏙️ будущего? Вы откроете эти секреты.

•Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей 📖, удивляющая подходами к каждому зданию.

•Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.

•Квартал раздора — что общего есть у этого квартала с фруктами и войнами.

•Площадь Сан Джаума — что скрывается под плитами самой "политической" площади Каталонии.

•Рынок Бокерия — не пропустите самый известный рынок Барселоны.

Знакомство с Каталонией

Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.