12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Эта экскурсия познакомит вас с городом и его историей.

Вы прогуляетесь по центру и увидите Алькасар, Кафедральный собор и другие «парадные» достопримечательности.

Или же, выбрав второй маршрут, посетите Севилью за крепостной стеной: узнаете о роли замка святого Георгия, услышите о корриде на площади Маэстранса и пройдете по улочкам самобытного района Триана.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча возле Золотой Башни (Torre del Oro)
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У этой экскурсии12 отзывов
4.58
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье

Что вас ожидает

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города и чередуются через день. Оба маршрута начинаются у реки, которой Севилья обязана своим расцветом и активной торговой жизнью, и проходят по исторической части города. Начать вы можете с любого, и по желанию, на второй день запланировать следующую прогулку.

Красный маршрут: роскошная архитектура Севильи
У стен Золотой Башни я расскажу об основании Севильи и о легенде, которая связывает появление города с Гераклом. Дворец Сан Тельмо познакомит вас с особенностями стиля чурригереско. Еще один образец дворцового искусства — Алькасар, действующая резиденция королей. Вы изучите ворота Кафедрального собора и узнаете их символику. Полюбовавшись площадью Испании — самой красивой в стране, — мы пройдем через парк Мурильо и осмотрим Генеральный Архив Индий, где собраны оригиналы документов, относящихся к испанской короне. А после отправимся в лабиринт улочек квартала Санта Крус: рассматривая его детали, вы услышите историю еврейского народа на этой земле, узнаете о сифардах и марокканских евреях.

Синий маршрут: по другую сторону реки
На площади для боя быков Маэстранса мы поговорим о корриде и её трансформации, о традициях современных тореадоров. Осмотрим Оперный театр и обсудим знаменитого Дона Жуана, жившего в нашем городе. Вы посетите рынок Триана и увидите, чем он отличается от многих других. Поймете, какую роль сыграл замок Святого Георгия во времена инквизиции. Мы перейдем по мосту в другую часть города, жители которой никогда не считали себя севильцами. На пути нам встретится самая маленькая в городе часовня Кармен, а также церковь Святой Анны, старейшая в Севилье. Вы узнаете  о домах, где селились цыганские семьи, о мастерстве живших здесь гончаров и услышите о фламенко, зародившемся в квартале Триана.

Я помогу вам провести параллели с отечественной историей и понять менталитет местных жителей. А также подскажу, как посетить достопримечательности, которые мы увидим на маршруте, избегая очереди. Сообщу стоимость билетов и часы работы, объясню, где есть русский аудиогид, и поделюсь другими туристическими секретами.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Расписание красных и синих маршрутов вы можете найти в разделе «Фото».
  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Севилье, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье
Ежедневная прогулка по Севилье

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле Золотой Башни (Torre del Oro).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Гид Маша, проводившая экскурсию, отличный рассказчик.
16 января 2020
очень хороший гид. эрудированная, отвечает на любые сопутствующие вопросы.
26 декабря 2019
Отлич6ая экскурсия, Мария - чудесный гид
19 ноября 2019
Добрый день,мы с внучкой были на экскурсии «Ежедневная прогулка по Севилье».Нашим экскурсоводом была Марина,нам очень понравилась экскурсия,Марина знающий гид,она в очень доступной форме рассказала о достопримечательностях Севильи .Два часа экскурсии пролетели очень быстро.Спасибо большое Марине и команде Трипстера
1 ноября 2019
6 октября Севилья, синий маршрут. Наверное потому что днем раньше был красный маршрут с образованным знающим гидом, этот маршрут показался неинтересным и малоинформативным, возможно на этой стороне реки исторических памятников меньше или можно сказать их нет вообще. Зашли на рынок, а потом заходили в подъезды жилых домов, смотреть внутренние дворики, интересно, конечно, но...
Мария подает материал, через бесконечные "ээээ...., слушать сложно. Информацией и историческим материалом владеет поверхно. Нас было четверо, никому не понравилось.
1 ноября 2019
Обычно берем индивидуальных гидов, здесь взяли групповой красный маршрут 5 октября 2019 г. по Севилье и не прогадали. К величайшему сожалению, почему-то все четверо не запомнили имя экскурсовода. Надежда? Нина? Простите))) Было очень здорово, информативно, интересно, передвигались по городу очень быстро, успели многое посмотреть, что очень помогло в последующие дни. И сам маршрут и экскурсия очень понравились! Всем рекомендую. И самая бесценная информация, это рекомендованный гидом ресторан (мы сами попросили, потому не смогли найти чтобы было вкусно и меню на русском языке) Мы много путешествуем, но такой изысканной и вкуснейшей еды, по невысоким ценам мы не встречали! Всем бывающим в Севилье, ОБЯЗАТЕЛЬНО туда надо попасть, мы возвращались три раза, благо оказалось недалеко от наших аппартаментов. Брали тапас по 2-3 разных, потому что все блюда там надо попробовать! Тапас здесь, это не бутерброды или корзиночки, здесь это уменьшенная порция от обычного блюда, но с изысканной сервировкой, соусами и приправами! Фуагра мы не ели такой во Франции, податся не в виде паштета, а кусочками, тающими во рту! Ресторан Postiguillo, адрес Calle Dos de Mayo, 2
21 октября 2019
Все здорово!
20 октября 2019
Такая экскурсия помогает посмотреть на незнакомый город глазами местных жителей. Стиль проведения экскурсии как прогулка с хорошим знакомым. Спасибо Маше за рекомендацию магазина керамики в Триане. В целом понравилось!
2 октября 2019
Замечательная экскурсия по Севилье -центр, история, достопримечательности. Отличное знание города и истории у гида. Марина, профессионал и легкий в подаче материала человек. Отвечает на все вопросы. Эксурсия по красивым местам, с юмором и познавательными фактами. Спасибо!
25 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия по Севилье с Марией. Мы попали на синий маршрут, благодаря чему имели возможность посмотреть те места, которые вряд ли бы пошли смотреть сами, потому что они немного в стороне от основных достопримечательностей. Было очень интересно.
Ещё 2 отзыва

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