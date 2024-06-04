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ценно знакомится с такими людьми и перенимать хоть частичку из знаний. Елена очень интересно и увлекательно проводит экскурсию. У меня было полное ощущение, что мы попали в ту эпоху. Столько интересных деталей и нюансов. Елена показала нам все самые интересные места и провела нас мимо всех очередей. Два часа пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Помпеи это потрясающее место. Я рекомендую обязательно посетить его каждому и именно с экскурсоводом, и именно с Еленой.